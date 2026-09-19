'गुजरात में था...', JDU की बैठक से गैरमौजूदगी पर ललन सिंह की सफाई

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बिहार की सियासी फिजा में इन दिनों जदयू पार्टी को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. राजद नेता तेजस्वी यादव ने जब से बयान दिया है कि जदयू टूट जाएगी, तब से हर वक्त चर्चा होती रहती है कि पार्टी के अंदर खींचतान चल रही है. इसकी बानगी भी कई बार देने को मिली, क्योंकि जदयू सांसद लवली आनंद के पति आनंद मोहन लगातार पार्टी के कुछ नेताओं पर हमलावर हैं. वहीं, मोकामा विधायक अनंत सिंह भी पार्टी लाइन से अलग होकर बयान देते रहते हैं. इस बीच 18 सितंबर, 2026 दिन शुक्रवार को जदयू की बैठक थी और इस बैठक से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह गायब नजर आए, तो इस बात को और हवा मिली कि पार्टी के अंदर सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है.
'जदयू में 1994 से आंतरिक लोकतंत्र'
वहीं, अब केंद्रीय मंत्री और जदयू नेता ललन सिंह ने पार्टी में मतभेद की चर्चाओं को खारिज किया है. उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और बिना मतलब की बातों को तूल दिया जा रहा है. ललन सिंह ने कहा कि जदयू में 1994 से आंतरिक लोकतंत्र, आपसी सहमति और विचार-विमर्श की परंपरा रही है.
'नए विधायकों के लिए सामान्य प्रबोधन कार्यक्रम'
18 सितंबर, 2026 दिन शुक्रवार को पार्टी की बैठक में शामिल नहीं होने को लेकर उठे सवाल पर ललन सिंह ने बताया कि उनका गुजरात में कार्यक्रम था, जिसकी जानकारी पार्टी के नेताओं को भी थी. उन्होंने कहा कि कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और अन्य नेताओं से भी उनकी बातचीत हुई थी और उन्हें बताया गया था कि बैठक नए विधायकों के लिए सामान्य प्रबोधन कार्यक्रम है.
'पार्टी के अंदर किसी तरह का विवाद या मतभेद नहीं'
ललन सिंह ने संजय झा के साथ नियमित बातचीत होने की बात भी कही. उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी आपसी राय, विचार-विमर्श और सहमति से काम कर रही है और पार्टी के अंदर किसी तरह का विवाद या मतभेद नहीं है.
'जदयू में आपसी विचार-विमर्श के साथ लिए जाते हैं फैसले'
मीडिया में चल रही अन्य चर्चाओं पर ललन सिंह ने सवाल पूछने वालों से संबंधित नेताओं से ही बात करने को कहा. उन्होंने दोहराया कि पार्टी एकजुट है और जदयू में आपसी विचार-विमर्श के साथ फैसले लिए जाते हैं.