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'गुजरात में था...', JDU की बैठक से गैरमौजूदगी पर ललन सिंह की सफाई

18 सितंबर, 2026 दिन शुक्रवार को जदयू की पटना में एक बैठक थी. इस बैठक से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह गायब थे. इसके बाद चर्चा होने लगी कि जदयू के अंदर सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. वहीं, अब ललन सिंह ने पार्टी में मतभेद की चर्चाओं को खारिज किया है.

Written ByShivam RajEdited ByShailendra
Published: Sep 19, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 03:29 PM IST
'गुजरात में था...', JDU की बैठक से गैरमौजूदगी पर ललन सिंह की सफाई
Image Credit: ललन सिंह ने खारिज की JDU में दरार की चर्चाएं (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shivam Raj

Shivam Raj

शिवम राज ज़ी बिहार झारखंड में जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब 2 साल का अनुभव है. वह मुख्यतः बिहार पुलिस मुख्यालय की रिपोर्टिंग करते हैं. आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ी खबरों पर उनकी खास नजर रहती है. इसके अलावा राजनीति से संबंधित मुद्दों को भी कवर करते हैं. इन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

 

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