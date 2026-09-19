'गुजरात में था...', JDU की बैठक से गैरमौजूदगी पर ललन सिंह की सफाई

बिहार की सियासी फिजा में इन दिनों जदयू पार्टी को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. राजद नेता तेजस्वी यादव ने जब से बयान दिया है कि जदयू टूट जाएगी, तब से हर वक्त चर्चा होती रहती है कि पार्टी के अंदर खींचतान चल रही है. इसकी बानगी भी कई बार देने को मिली, क्योंकि जदयू सांसद लवली आनंद के पति आनंद मोहन लगातार पार्टी के कुछ नेताओं पर हमलावर हैं. वहीं, मोकामा विधायक अनंत सिंह भी पार्टी लाइन से अलग होकर बयान देते रहते हैं. इस बीच 18 सितंबर, 2026 दिन शुक्रवार को जदयू की बैठक थी और इस बैठक से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह गायब नजर आए, तो इस बात को और हवा मिली कि पार्टी के अंदर सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है.