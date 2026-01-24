Nishant Kumar: 'अब मान जाइए...' नीतीश कुमार के सामने अब ललन सिंह ने निशांत को राजनीति में आने को कहा, CM ने कही ये बात

Nitish Kumar Son Nishant Kumar: जेडीयू में निशांत कुमार की मांग लगातार बनी हुई. अब पार्टी के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने निशांत कुमार से राजनीति में आने की अपील की हैं. ललन सिंह ने सीएम नीतीश के सामने ही निशांत से कहा कि अब मान जाइए और आ जाइए.
Nishant Kumar Latest News: पिछले एक साल से बिहार की सियासत में निशांत कुमार छाए हुए हैं. जेडीयू में उनकी डिमांड लगातार बनी हुई है. क्या मुख्यमंत्री इसके लिए सहमति नहीं दे रहे या फिर निशांत कुमार को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है? आखिर सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में कब आएंगे? इन सवाल का जवाब ना तो निशांत कुमार दे रहे हैं और ना ही उनके पिता सीएम नीतीश कुमार की ओर से कोई स्पष्ट उत्तर मिल मिल रहा है. पिता-पुत्र के सस्पेंस के बावजूद पार्टी नेताओं की ओर से निशांत कुमार को मनाने की कोशिश जारी है. इस बार इस केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की ओर से यह कोशिश की गई है. केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने शुक्रवार (23 जनवरी) को पटना में जेडीयू की ओर से आयोजित सरस्वती पूजा समारोह में मुख्यमंत्री के सामने ही निशांत कुमार से राजनीति में आने की अपील की.
ललन सिंह ने निशांत कुमार के पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा कि अब मान जाइए और आ जाइए. केंद्रीय मंत्री का इशारा राजनीति में आने को लेकर था. निशांत कुमार भी इसे भली-भांति समझ गए थे और वह मुस्कुराते हुए शांत रहे. निशांत कुमार ने इस दौरान कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. इस कार्यक्रम में पूरा वक्त ललन सिंह निशांत कुमार के साथ ही नजर आए और लगातार उन्हें कुछ समझाते रहे. वहीं निशांत कुमार भी उनकी बातों को बड़ी गंभीरता से सुन रहे थे और बीच-बीच में थोड़ा मुस्कुरा देते थे. कार्यक्रम के बाद निशांत कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पिता जी भी आशीर्वाद लेने आए हैं और मैं भी मां सरस्वती का आशीर्वाद लेने आया हूं. इस दौरान वह बिहार की सियासत पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से बचते नजर आए.
