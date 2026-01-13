Advertisement
Zee Bihar Jharkhand

NDA के 5 निकम्मे सांसद: ललन सिंह, राजीव प्रताप रूडी, डॉ. संजय जायसवाल, विवेक ठाकुर और शांभवी चौधरी ने सांसद निधि का एक रुपया भी खर्च नहीं किया

Bihar News: 'ड्रामा नहीं डिलीवरी' और 'नारा नहीं नीति' की बातें कहने वाले पीएम मोदी के अपने सांसद ही उनकी छवि धूमिल करने में लगे हुए हैं. मोदी लहर में बिहार से जीतकर लोकसभा पहुंचे 5 सांसद ऐसे हैं, जो इतने कामचोर हैं कि उन्होंने अपनी सांसद विकास निधि से एक रुपया तक खर्च नहीं किया है. इन सांसदों में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के अलावा भाजपा के तीन और लोजपा-रामविलास पार्टी से शांभवी चौधरी का नाम शामिल है.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Jan 13, 2026, 12:03 PM IST

Bihar Politics: 18वीं लोकसभा चुनाव का दो वित्तीय वर्ष बीतने वाला है. अपने लोकसभा क्षेत्रों में सड़क, स्कूल, अस्पताल और बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त कराने के लिए हर सांसद को 2 बार 5-5 करोड़ रुपये का फंड जारी किया जा चुका है, लेकिन बिहार के 40 सांसदों में से 6 सांसदों के रिपोर्ट कार्ड में चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है. इनलोगों ने अपनी निधि का एक रुपया भी खर्च नहीं किया है. इसका मतलब तो यह हुआ कि या तो इनलोगों ने अपने लोकसभा क्षेत्रों को स्विट्जरलैंड बना दिया है या फिर इनके पास अपने क्षेत्रों को विकसित करने को लेकर कोई विजन नहीं है. अगर बाकी 34 सांसदों ने अपनी निधि में से कुछ भी खर्च किया है तो इन लोगों को क्यों नहीं खर्च करना चाहिए था?

इन सांसदों में JDU से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी, बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी, डॉ. संजय जायसवाल और विवेक ठाकुर शामिल हैं. 2 साल में इनलोगों ने अपने क्षेत्र में ढेला बराबर भी काम नहीं करवाया है. मतलब एक रुपये भी खर्च नहीं किया है. ना ही विकास की कोई योजना पेश कर पाए हैं. इसका मतलब तो यह भी हुआ कि ये सांसद पूरी तरह से ‘नॉन परफॉर्मर’ साबित हुए हैं. बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं. MPLADS के तहत हर सांसद को हर साल अपने क्षेत्र में विकास कराने के लिए 5 करोड़ रुपये मिलते हैं. इस तरह 5 साल के कार्यकाल के दौरान एक सांसद को कुल 25 करोड़ रुपए मिलते हैं.

दरअसल, एनडीए के पास मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी तुरूप के ऐसे इक्के हैं, जिनके दम पर बिहार के एनडीए सांसदों को आसानी से जीत हासिल हो जाती है. कई सांसद ऐसे भी हैं, जो पिछले 11 साल से जीत रहे हैं लेकिन अब तक अपने क्षेत्र के सभी गांवों में भी नहीं जा पाए हैं. ये सभी सांसद सोचते हैं कि जब आसानी से जीत हासिल हो ही जाती है तो फिर क्यों बेकार में विकास कार्यों के चक्कर में पड़ा जाए.

दूसरी ओर, सांसद निधि खर्च करने वालों में आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह सबसे अव्वल साबित हुए हैं. उन्होंने अब तक 12 करोड़ 8 लाख रुपये खर्च किया है. सांसद सुधाकर सिंह कहते हैं, बहुत पैसा मिलता ही नहीं कि और खर्च करें. जो मिलता है, उसे मैंने खर्च कर दिया है. कुछ सांसदों को लगता है कि बाद में करेंगे तो चुनावी फायदा होगा. उनके लिए विकास के पैमाने अलग हैं. सुधाकर सिंह यह भी कहते हैं कि बिहार में स्कूल भवनहीन हैं. स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है. पैसा हमें कम मिलता है. एक दो पंचायत का भी विकास नहीं कर सकते हैं.

Bihar NDABihar politics

Trending news

