/JDU में घमासानः बैठक में नहीं पहुंचे ललन सिंह, नीरज सिंह को लेकर अनंत सिंह ने भी जताई नाराजगी

पटना में जेडीयू सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों की बैठक संपन्न हो चुकी है. पार्टी की ओर से इसे प्रबोधन कार्यक्रम का नाम दिया गया था. पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया. इस बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री श्रवण कुमार के अलावा पार्टी के अन्य कई नेता शामिल हुए. वहीं, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और मोकामा विधायक अनंत सिंह कहीं नजर नहीं आए. इन दोनों नेताओं की गैरमौजूदगी से सियासी पारा चढ़ गया है. बैठक में ललन सिंह के नहीं आने पर पार्टी के ही 5-10 विधायकों ने नाराजगी जताई है. वहीं, अनंत सिंह ने नीरज कुमार को MLC चुनाव में टिकट दिए जाने के विरोध में बैठक का बहिष्कार कर दिया है.