बिहार में बीजेपी को एक और बड़ा झटका, लालमुनि चौबे के बेटे हेमंत चौबे जन सुराज में शामिल

Patna/पटना: जन सुराज पार्टी में कई राजनीतिक दलों के नेताओं का शामिल होना लगातार जारी है. इसी क्रम में बीजेपी के दिग्गज नेता और चार बार सांसद रहे स्वर्गीय लालमुनि चौबे के बेटे हेमंत चौबे अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जन सुराज पार्टी में शामिल हो गए.

प्रशांत किशोर ने दिलाई सदस्यता

उन्होंने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ 16 अगस्त, 2025 शनिवार की देर शाम जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से मुलाकात की. इसके बाद जन सुराज को अपना समर्थन दिया. प्रशांत किशोर ने पीला गमछा ओढ़ाकर उनका पार्टी में स्वागत किया.

चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं हेमंत चौबे

माना जा रहा है कि कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा से आने वाले 47 साल के हेमंत चौबे के पार्टी में शामिल होने से जन सुराज को मजबूती मिलेगी. वहीं, बीजेपी बड़ा झटका माना जा रहा है.

इससे पहले राकेश कुमार झा ने बीजेपी को छोड़ दिया

बता दें कि दिवंगत रघुनाथ झा (Raghunath Jha) के पोते राकेश कुमार झा ने बीजेपी को छोड़ दिया है. वह राजद (RJD) में शामिल हो गए हैं. इसस पहले राकेश कुमार झा 8 साल से भारतीय जनता पार्टी (BJP) में एक सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे थे. हालांकि, अब वह राजद को शिवहर विधानसभा क्षेत्र में मजबूती प्रदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं.

रिपोर्ट: राम प्रवेश कुमार

