चुनाव में करारी हार के बाद लालू परिवार को एक और बड़ा झटका, राबड़ी देवी को छोड़ना होगा अपना आवास

Bihar News: बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को पटना स्थित अपना आवास 10 सर्कुलर रोड खाली करना होगा. भवन निर्माण विभाग ने बिहार के मंत्रियों और विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के लिए आवासों का नया आवंटन किया है.

Nov 25, 2025, 06:31 PM IST

Trending Photos

बिहार की खबरें (File Photo)

Patna News: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजद को मिली करारी के बाद एक और बड़ा झटका लालू परिवार को लगा है. बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को पटना स्थित अपना आवास 10 सर्कुलर रोड खाली करना होगा. भवन निर्माण विभाग ने बिहार के मंत्रियों और विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के लिए आवासों का नया आवंटन किया है, जिसके तहत राबड़ी देवी को यह बंगला छोड़ना होगा.

भवन निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी शिव रंजन की तरफ से जारी एक आधिकारिक पत्र के अनुसार, राबड़ी देवी को अब केन्द्रीय पूल का आवास संख्या-39, हार्डिंग रोड आवंटित किया गया है.

10 सर्कुलर रोड आवास
ध्यान दीजिए कि 10 सर्कुलर रोड आवास लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री कार्यकाल से ही उनके परिवार का मुख्य निवास स्थान रहा है. यह राजद की महत्वपूर्ण बैठकों का एक अहम सेंटर रहा है.

नया आवास- 39 हार्डिंग रोड
बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष को अब नया आवास आवंटन किया गया है. यह आवास केन्द्रीय पूल के तहत आता है, जिसका आवंटन राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के उनके वर्तमान पद के तहत किया गया है.

