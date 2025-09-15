Bihar Politics: लालू प्रसाद ने चारा घोटला न किया होता तो उसी समय हो जाता बिहार का विकास: गिरिराज सिंह
Bihar Politics: लालू प्रसाद ने चारा घोटला न किया होता तो उसी समय हो जाता बिहार का विकास: गिरिराज सिंह

Bihar Politics: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पक्ष-विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप जारी है. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, तेजस्वी यादव को कुछ कहते नजर आए. तो कभी पलटवार में तेजस्वी यादव उन पर वार करते नजर आए.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 15, 2025, 03:14 PM IST

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, तेजस्वी यादव
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, तेजस्वी यादव

Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासत में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. प्रधानमंत्री मोदी के आगामी पूर्णिया दौरे को लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने निशाना साधा. उन्होंने कहा कि तेजस्वी को अपने पिता लालू यादव से ज्ञान लेना चाहिए.

तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री की रैली से बिहार जैसे गरीब राज्य पर 100 करोड़ रुपए का भारी-भरकम वित्तीय बोझ पड़ता है. इतनी बड़ी धनराशि से बिहार के स्कूलों में चारदीवारी, खेल के मैदान और लड़कियों के लिए अलग से शौचालय बनाए जा सकते थे.

उन्होंने आरोप लगाया था कि पीएम की कई रैलियों से राज्य पर अनावश्यक बोझ पड़ रहा है. वहीं, तेजस्वी यादव के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव को अपने पिता से कुछ सीख लेनी चाहिए, या यूं कहें कि उनके पिता को कुछ ज्ञान देना चाहिए था. उनके पिता ने चारा घोटाले में जो पैसा गंवाया था, उससे आज बड़ा विकास हो सकता था.

ये भी पढे़ं: 'जोर-जोर से जंगलराज-जंगलराज कहिए...', PM मोदी के आगमन से पहले तेजस्वी यादव का ट्वीट

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल के कार्यकाल में देश विकास की ओर बढ़ रहा है. इसके साथ ही विदेशों में भी भारत अपना डंका बजा रहा है. जब भी प्रधानमंत्री मोदी बिहार आते हैं, हजारों करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हैं, जिससे बिहार के विकास को गति मिलती है.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस और लालू यादव के 10 साल के शासन को भ्रष्टाचार ने घेर लिया था. इन लोगों का काम केवल अपना और परिवार का विकास करना है. केंद्रीय मंत्री ने पाकिस्तान पर जीत के बाद भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने अपनी जीत को पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को समर्पित किया, जो सिर्फ एक भारतवंशी ही कर सकता है. इस हार के बाद पाकिस्तान को तो डूबकर मर जाना चाहिए.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

. Bihar Politics

