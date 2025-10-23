लालू प्रसाद यादव का कोई तोड़ नहीं... फिर लगाया वीटो पावर तो सरेंडर हो गई कांग्रेस

ब्रज क्षेत्र में एक कहावत है... मथुरा में रहना है तो राधे राधे कहना है. यह कहावत बिहार के महागठबंधन में चरितार्थ होती दिख रही है. महागठबंधन में रहना है तो लालू प्रसाद यादव की सुननी होगी. अरसे से राष्ट्रीय जनता दल इस आस में था कि कांग्रेस तेजस्वी यादव को बतौर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में स्वीकार कर ले. महागठबंधन के सभी घटक दलों को वे स्वीकार्य थे, केवल कांग्रेस का रोड़ा दूर नहीं हो रहा था. लालू प्रसाद यादव ने ऐसी चाल चली कि कांग्रेस को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा. खैर, अब तेजस्वी यादव सर्वसम्मति से पूरे महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो गए हैं. गुरुवार को दोपहर में इसका ऐलान कर दिया गया.

बिहार चुनाव की ताजातरीन खबरें यहां पढ़ें

दरअसल, कांग्रेस की ना-नुकूर को देखते हुए लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनता दल ने 143 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए. इनमें से 5 सीटें ऐसी थीं, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार भी खड़े हो चुके थे. इन सीटों में कई तो कांग्रेस की परंपरागत सीटें भी थीं. कहलगांव इनमें शामिल है, जहां कांग्रेस के सदानंद सिंह 9 बार विधायक चुने गए थे. इसके बाद मीडिया में महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं वाला मैसेज जा रहा था. पहले तो कांग्रेस ने इसे नजरंदाज करना शुरू कर दिया, लेकिन लालू प्रसाद यादव के अड़ियल रुख को देखते हुए कांग्रेस को दिल्ली से अशोक गहलोत के रूप में एक दूत पटना के लिए रवाना करना पड़ गया.

Add Zee News as a Preferred Source

अशोक गहलोत ने बुधवार को पटना में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की और उसमें बात बन गई. लालू प्रसाद यादव के प्रेशर को देखते हुए कांग्रेस ने घुटने टेक दिए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के नाम पर वह सहमत हो गई. इसलिए गुरुवार दोपहर बाद प्रेस कांफ्रेंस बुलाई गई और खुद अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान कर दिया. इतिहास गवाह रहा है कि जब जब लालू प्रसाद यादव ने वीटो पावर लगाया है, कांग्रेस झुकती आई है. पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास से लालू प्रसाद यादव की नहीं बनी तो सोनिया गांधी को दखल देना पड़ा था.

लालू प्रसाद यादव की ही देन है कि कन्हैया कुमार आज बिहार की राजनीति से दूर हैं. पप्पू यादव कांग्रेसी होते हुए भी कांग्रेस में नहीं हैं. कांग्रेस के होते हुए भी पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं. पप्पू यादव, राहुल गांधी को तो अपना नेता मानते हैं, लेकिन कांग्रेस उन्हें अपना नहीं मानती. यह सब लालू प्रसाद यादव की ही देन है.