'...अब RJD-तेजस्वी ही लालू यादव को मान रहे विलेन', सम्राट चौधरी ने महागठबंधन के घोषणापत्र को लेकर साधा निशाना

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने अपना साझा चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया है, जिस पर बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि घोषणापत्र से ही लालू यादव गायब हो गए हैं. उन्हें कोई जगह ही नहीं दी गई है. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'जिस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष को जनता विलेन माने तो उस पार्टी का क्या ही होगा. पहले राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को जनता विलेन मानती थी. अब राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव ही उन्हें विलेन मान रहे हैं. उन्होंने अपने चुनावी घोषणापत्र में कोई जगह ही नहीं दी है.'

राजद और तेजस्वी यादव पर तंज

सम्राट चौधरी ने राजद और तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसा कहां होता है कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही घोषणापत्र में जगह न मिले. ऐसा लगता है कि अब महागठबंधन ध्यान नहीं दे रहा है. बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन ने मंगलवार को संयुक्त घोषणा पत्र जारी कर दिया था. इस घोषणा पत्र का नाम 'बिहार का तेजस्वी प्रण' रखा गया है. इस पत्र के जरिए महागठबंधन ने 25 मुख्य कार्यों के माध्यम से जहां बिहार बदलने की बात की, वहीं तरक्की का नया इतिहास लिखने का संकल्प भी लिया है. इस घोषणापत्र में तेजस्वी यादव की 'माई बहिन मान योजना', 'हर घर सरकारी नौकरी', और 200 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ नए वादे भी शामिल किए गए हैं. राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस समेत अन्य दलों के नेताओं ने मिलकर इस घोषणापत्र को जारी किया.

कई योजनाओं की शुरुआत करने का दावा

महागठबंधन के सीएम फेस की घोषणा के बाद जारी इस साझा चुनावी घोषणापत्र में अलग-अलग खंड बनाए गए हैं. रोजगार और युवा खंड के जरिए नौकरी के वादे किए गए हैं, वहीं दिव्यांग वर्ग के लिए भी योजनाओं का वादा किया गया है. पत्र में शिक्षा सुधार, जन स्वास्थ्य और चिकित्सा सुरक्षा, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक न्याय और वंचित समुदाय के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं. इसके अलावा पत्र में कृषि, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा मजदूर वर्ग के लिए भी वादे किए गए हैं और गरीबों के लिए भी कई योजनाओं की शुरुआत करने का दावा किया गया है.

