लालू प्रसाद यादव का असली ठिकाना बेऊर जेल, दिल्ली से दरभंगा पहुंचे बिहार BJP प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का बड़ा बयान

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी पदभार ग्रहण करने और दिल्ली में प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री, भाजपा के राष्टीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मार्गदर्शन लेकर सोमवार को दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचे. वहां बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने मिथि​ला की परम्परा पाग चादर सहित फूल मालाओं से उनका स्वागत किया. एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, दिल्ली में प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मार्गदर्शन मिला. संजय सरावगी ने कहा कि दायित्व ग्रहण करने के बाद वे दिल्ली गए थे, जहां राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार जताया. उन्होंने बताया कि इस दौरान उन्हें विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का अवसर मिला, जहां संगठन, बिहार और मिथिला के विकास पर विस्तार से चर्चा हुई. राबड़ी आवास को लेकर पैदा हुए विवाद पर उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव का असली ठिकाना तो बेऊर जेल है.

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष रूप से मिथिला के मखाना को लेकर गहरी चिंता और रुचि दिखाई. मखाना का पहले क्या मूल्य था, अब क्या है, किसानों को कितना लाभ मिल रहा है. मखाना की खेती और प्रसंस्करण की प्रक्रिया कैसे होती है— इन सभी विषयों पर प्रधानमंत्री ने विस्तृत जानकारी ली और चर्चा की. इसके साथ ही मिथिला पेंटिंग जैसे पारंपरिक कला-संस्कृति को बढ़ावा देने पर भी संवाद हुआ.

संजय सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा मिथिला और बिहार को लेकर दिखाई गई संवेदनशीलता और चिंता हमारे लिए अमूल्य है. संगठन के विषय में भी प्रधानमंत्री से गहन मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जो आने वाले समय में पार्टी को और मजबूत करेगा. उन्होंने बताया कि दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, विनोद तावड़े, संजय जायसवाल, राधामोहन सिंह सहित कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की. इन सभी के साथ बिहार और मिथिला को विकसित राज्य बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- जिनको बिहार का विकास पसंद है, वो साथ आएंगे, निशांत के आने से JDU मजबूत होगी: जमा खान

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पाटलिपुत्र की धरती के लाल युवा नेता नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने से पूरे देश में भाजपा को लाभ मिलेगा. इससे प्रदेश के युवाओं में उत्साह है और बंगाल व असम जैसे राज्यों में आगामी चुनावों में पार्टी को मजबूती मिलेगी. उन्होंने दावा किया कि बंगाल और असम, दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी.

ये भी पढ़ें- TRE-4, लाइब्रेरियन भर्ती, मॉडल स्कूलों के बारे में शिक्षा मंत्री ने की बड़ी घोषणाएं

बंगाल की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर विपक्ष चुप है. वोट बैंक की राजनीति के कारण विपक्षी दल इन गंभीर मुद्दों पर चिंता तक व्यक्त नहीं कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है. संजय सरावगी ने कहा कि आवास खाली करने का विषय नियमों के अंतर्गत आता है और इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए. नियम सबके लिए समान हैं और सभी को उसका पालन करना चाहिए. उन्होंने कहा कि लालू जी का पूरा परिवार बेल पर बाहर है. उन्होंने दावा किया कि सभी लोग बेऊर जेल जाएंगे.

ये भी पढ़ें- 14 दिन बाद भी आरोपी की नहीं हुई गिरफ्तारी, भाजपा नेता ने देवघर बंद का किया आह्वान

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब केंद्र में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, तब उन्होंने उद्योगपतियों से आह्वान किया कि वे बिहार आएं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना है और उसमें बिहार भी एक विकसित राज्य बनेगा. बिहार सरकार ने आगामी पाँच वर्षों में एक करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा है, जिसे भाजपा हर हाल में पूरा करके दिखाएगी.