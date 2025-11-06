Advertisement
1997 के सियासी भूचाल में, कैसे मिली बिहार को पहली महिला मुख्यमंत्री, RJD ने बिहार में नए युग की रखी नींव, जानिए राजद के बनने का सफर

Lalu Prasad Yadav RJD Formation: भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है, जहां समय समय पर नई-नई पार्टियों का उद्गम होता रहा है. ऐसे ही एक पार्टी है राजद या कहें तो राष्ट्रीय जनता दल (RJD) जिसकी स्थापना लालू यादव ने की थी. आज हम आपको बताएंगे कि लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी का गठन कैसे और क्यों किया?

 

Nov 06, 2025

Lalu Prasad Yadav RJD Formation: ये कहानी है 1990 के दशक के सबसे उथल-पुथल वाले दौर की, जब लालू यादव ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) स्थापना की. यह फैसला उन्होंने तब लिया जब उनके अपने साथियों ने जनता दल में उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था. चारा घोटाले के आरोपों और राजनीतिक दबावों के बीच लालू ने अपनी अलग पार्टी बना कर “ऑरिजनल पार्टी” होने का दावा कर दिया और 5 जुलाई 1997 में RJD की नींव रख दी. आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से चीजों को बताने वाले हैं. 

जनता दल से आरजेडी तक
1996 से 1998 का दौर भारतीय राजनीति में एक उथल-पुथल वाला समय था. उस वक्त लालू प्रसाद यादव जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री थे. बता दें कि चारा घोटाले में उनकी नाम सामने आने के बाद सीबीआई ने उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल करने का प्रोसेस शुरू कर दिया. जिसके बाद लालू यादव को लगा कि केंद्र की संयुक्त मोर्चा सरकार, जिसमें उनकी पार्टी का ही प्रधानमंत्री (एचडी देवगौड़ा) था. उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है.

चारा घोटाले से बढ़ा था संकट
जब सीबीआई ने उनके खिलाफ जांच तेज कर दी थी, तो लालू ने कई बार प्रधानमंत्री देवगौड़ा से मुलाकात की, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला पाया. इस बीच देवगौड़ा की सरकार गिर गई और इंद्र कुमार गुजराल नए प्रधानमंत्री बने गए, लेकिन गुजराल सरकार के समय भी लालू पर कानूनी शिकंजा कसता चला गया. बताते चलें कि 27 अप्रैल 1997 को जब सीबीआई प्रमुख जोगिंदर सिंह ने लालू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की घोषणा की तो बिहार की सियासत में साफ-साफ खलबली मचने लग गई.

जनता दल में बढ़ी बगावत
राज्यपाल ने जब चार्जशीट फाइल करने की इजाजत दे दी तो, लालू के खिलाफ पार्टी के अंदर से ही आवाजें उठने लगीं थी. रामविलास पासवान और शरद यादव ने उनके इस्तीफे की मांग करने लगे थे. इसी दौरान जनता दल में अध्यक्ष पद के चुनाव की घोषणा हुई, जिसमें शरद यादव ने लालू को चुनौती दे दी थी. लालू को अहसास हो गया कि अब वे पार्टी अध्यक्ष नहीं रह पाएंगे.

ऐसे हुई आरजेडी की शुरुआत
5 जुलाई 1997 को लालू प्रसाद यादव ने पटना में अपने समर्थकों के साथ “राष्ट्रीय जनता दल” (RJD) के गठन का एलान कर दिया. उनके साथ 16 लोकसभा सांसद और 6 राज्यसभा सांसद जुड़ गए. लालू ने दावा कर दिया कि  “यह ऑरिजनल पार्टी होगी.” जानकारी के लिए बता दें कि पार्टी के नाम का सुझाव उन्हें समाजवादी नेता रामकृष्ण हेगड़े ने दिया था.

राबड़ी देवी बनीं मुख्यमंत्री
17 जून 1997 को चार्जशीट दाखिल होने के बाद लालू पर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया था.  आखिरकार वो दिन भी आ ही गया था, जब 24 जुलाई 1997 को उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनवाकर सबको चौंका दिया. राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं, लेकिन सरकार की बागडोर पर नियंत्रण लालू के हाथों से ही चलती रही. 2004 में लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री बन गए. उनके कार्यकाल में रेलवे को काफी मुनाफा हुआ था, लेकिन 2005 में UPA को हराकर, नीतीश कुमार और बीजेपी के NDA गठबंधन ने बिहार की सत्ता अपने नाम कर ली.

महागठबंधन और तेजस्वी यादव का उदय
2015 में लालू ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया और बीजेपी को हरा दिया. हालांकि बाद में नीतीश फिर एनडीए में लौट गए. 2017 में चारा घोटाले में सजा के बाद लालू की राजनीति पर रोक लग गई, लेकिन उनके बेटे तेजस्वी यादव ने पार्टी की कमान संभाली और 2020 के चुनाव में आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बना दिया.

आरजेडी के नेताओं का कहना है, पार्टी दो मूल सिद्धांतों पर ही चलती है पहला है सामाजिक न्याय और  दूसरा सांप्रदायिक सौहार्द. बता दें कि तनवीर हसन और शिवानंद तिवारी जैसे नेता मानते हैं कि लालू ने इन दोनों मुद्दों पर कभी समझौता नहीं किया और यही पार्टी की असली ताकत है.

bihar chunav 2025

