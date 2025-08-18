कभी लालू प्रसाद यादव और टीएन शेषन के बीच ठनी थी, आज राहुल गांधी और ज्ञानेश कुमार के बीच चल रही टशन
Rahul Gandhi Vs Gyanesh Kumar: ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग और किसी पार्टी के नेता के बीच आज ही टशन हुई हो, 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव और तब के मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन भी आमने-सामने आ गए थे. दोनों के बीच बयानबाजियों ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं.

Gyanesh Kumar Vs Rahul Gandhi: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच आजकल टशन चल रही है. राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोटर चोरी और भाजपा के लिए काम करने का आरोप लगा रहे हैं तो ज्ञानेश कुमार राहुल गांधी से 7 दिनों में हलफनामा पेश करने को कह रहे हैं. टशन इस कदर बढ़ गई है कि कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रहे हैं. सूत्रों के अनुसार, विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ नेताओं से इस बारे में राय मशविरा किया है. आज की टशन देखकर 90 के दशक में मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बीच भी इसी तरह ठनी हुई थी. तब भी टीएन शेषन वर्सेज लालू प्रसाद यादव हो गया था, जिस तरह आज ज्ञानेश कुमार वर्सेज राहुल गांधी हो गया है. आइए, ज्ञानेश कुमार वर्सेज राहुल गांधी के बहाने टीएन शेषन वर्सेज लालू प्रसाद यादव के किस्से पर एक नजर डालते हैं.

READ ALSO: चुनाव आयोग ने SIR में काटे गए नाम जारी किए, सभी जिलों की वेबसाइट पर सूची प्रकाशित

लालू प्रसाद यादव बनाम टीएन शेषन

तब 1995 का बिहार विधानसभा चुनाव होना था. मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे टीएन शेषन और बिहार के मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव. लालू प्रसाद यादव दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव मैदान में थे. तब विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन से शिकायत की थी कि बिहार चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली होने वाली है. कड़क मिजाज टीएन शेषन इस शिकायत के साफ सुथरा चुनाव कराने की तैयारी में जुट गए. इसलिए लालू प्रसाद यादव से उनकी ठन गई. लालू प्रसाद यादव ने तो टीएन शेषन का नाम लेकर कहा था कि चाहे कुछ भी कर लें, बैलेट बॉक्स से जिन्न उनके लिए निकलेगा. 

पगला सांड के जवाब में टीएन शेषन का जवाब

1995 का बिहार विधानसभा चुनाव पहला चुनाव था, जब बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई थी. पंजाब से कमांडो बुलाए गए थे. आलम यह हो गया था कि लालू प्रसाद यादव टीएन शेषन का नाम सुनकर भड़क जाते थे. संकर्षण ठाकुर की किताब 'बंधु बिहार' में जिक्र किया गया है कि लालू प्रसाद यादव ने टीएन शेषन को 'पगला सांड' तक कह दिया था. तब टीएन शेषन का एक बयान बहुत चर्चित हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं नाश्ते में नेताओं को खाता हूं. 

'शेषन वर्सेज द नेशन' का नारा दिया था लालू ने

1995 के विधानसभा चुनाव में जहां कहीं भी बूथों पर गड़बड़ी की शिकायत आती थी, मतदान रद्द कर दिए जाते थे. इस पर लालू प्रसाद यादव टीएन शेषन पर भड़क गए थे. उन्होंने 'शेषन वर्सेज नेशन' का नारा भी दिया था. ज्ञानेश कुमार की तरह टीएन शेषन के खिलाफ भी महाभियोग लाने की तैयारी शुरू हुई थी, लेकिन तब के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने ऐसी कोशिशों को असफल कर दिया था.

शेषनवा को भैंसिया पर चढ़ाकर गंगाजी में हेला देंगे

1995 में जब टीएन शेषन ने चौथी बार चुनाव को स्थगित किया था, तब  लालू प्रसाद यादव ने बिहार के तत्कालीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरजेएम पिल्लई को फोन किया और उन पर बिगड़ गए थे. लालू प्रसाद यादव ने उनसे कहा था, 'पिल्लई... हम तुम्हारा चीफ मिनिस्टर और तुम हमारा अफसर. ई शेषनवा कहां से बीच में टपकता रहता है?फैक्स भेजता है. सब फैक्स वैक्स उड़ा देंगे. इलेक्शन हो जाने दो.' लालू प्रसाद यादव ने तो यहां तक कहा था कि शेषनवा को भैंसिया पर चढ़ाकर गंगाजी में हेला देंगे.

READ ALSO: SIR और वोट चोरी के मुद्दे ने देश की सियासत को नई दिशा दे दी, याद रहेगा बिहार चुनाव

तब ठेठ देसी अंदाज और अब शुद्ध हिंदी और अंग्रेजी में सवाल-जवाब

लालू प्रसाद यादव तो ठेठ देसी अंदाज में ऐसी बातें करते थे, लेकिन आज के समय में राहुल गांधी और मुख्य चुनाव आयुक्त के बीच शुद्ध हिंदी और शुद्ध अंग्रेजी में एक दूसरे के बीच द्वंद्व चल रहा है. लालू प्रसाद यादव की भाव भंगिता में एक रोचकता बनी रहती थी, लेकिन आज का माहौल टॉक्सिकल हो गया है. एक व्यक्ति आरोप लगा रहा है और दूसरा उसका जवाब दे रहा है. यह दोनों तरफ से हो रहा है. हो सकता है आने वाले दिनों में महाभियोग का प्रस्ताव भी देखने को मिले. देखना है कि यह द्वंद्व कहां जाकर खत्म होगा?

