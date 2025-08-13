Lalu Prasad Yadav: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बढ़ी मुश्किलें, मुजफ्फरपुर कोर्ट से जारी हुआ नोटिस
Lalu Prasad Yadav: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बढ़ी मुश्किलें, मुजफ्फरपुर कोर्ट से जारी हुआ नोटिस

चारा घोटाले में पहले से सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं. लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के बाद नोटिस जारी कर दिया है.

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 13, 2025, 07:27 PM IST

Lalu Prasad Yadav: चारा घोटाले में पहले से सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं. लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के बाद नोटिस जारी कर दिया है. लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म x पर बिहार= बलात्कार दर्जनों बार पोस्ट कर चुके हैं. अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने 30 सितंबर, 2024 को इस मामले में परिवाद दर्ज कराया था, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथिल 24 सितंबर, 2025 तय की है. 

अधिवक्ता सह परिवादी सुधीर कुमार ओझा के परिवाद पर कोर्ट ने जांच का आदेश देते हुए BNS 212 के तहत J.M फर्स्ट क्लास पश्चिमी अंजली सिन्हा की कोर्ट में जांच के लिए स्थानांतरण किया था. 

अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि लालू प्रसाद यादव द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने को लेकर मुजफ्फरपुर में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में 30 सितंबर, 2024 को आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया था. मुकदमे में बीएनएस की धारा 352, 353, 35(2), (3), 192, 196 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. 

अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने जान-बूझकर बिहारियों को बलात्कारी कहा है. उनके इस पोस्ट से बिहार में रहने वाले करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है. इसी से आहत होकर मुकदमा दर्ज कराया गया है.

रिपोर्ट: मणितोष कुमार

