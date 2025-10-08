लालू-तेजस्वी ने दिल्ली चुनाव में AAP को दिया था नैतिक समर्थन, बिहार चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने दे दिया गच्चा

Bihar Chunav 2025: याद कीजिए, इसी साल की शुरुआत में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे थे. उस चुनाव में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को नैतिक समर्थन दिया था. राष्ट्रीय जनता दल दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन में अमूमन 2 या 3 सीटों पर चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार वह नैतिक रूप से आम आदमी पार्टी के साथ बंधी थी तो उसने चुनाव लड़ना मुनासिब नहीं समझा था. पटना में बैठकर ही तेजस्वी यादव अरविंद केजरीवाल को नैतिक समर्थन दे रहे थे. तब इंडिया ब्लॉक के अंदर ही एक ब्लॉक बना हुआ था, जो कांग्रेस का विरोध कर रहा था. अब उसी आम आदमी पार्टी ने बिहार चुनाव के लिए सबसे पहले 11 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है. किसी राष्ट्रीय पार्टी की ओर से प्रत्याशियों की यह पहली सूची है. इस तरह अरविंद केजरीवाल ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के नैतिक समर्थन का कुछ इस तरह सिला दिया है.

राजनीति दरअसल वैसे होती नहीं, जैसे वो दिखती है. जो होती नहीं दिखती, वहीं असली राजनीति है. अरविंद केजरीवाल इतने महीनों तक चुप थे. यहां तक कि दिल्ली ​चुनाव बीतने के बाद और बिहार चुनाव की गहमागहमी शुरू होने और यहां तक कि तारीखों का ऐलान होने के बाद भी अभी तक बिहार के लिए उनका एक भी दौरा प्रस्तावित नहीं है. दो महीने पहले उनकी पार्टी के संजय सिंह ने पटना का दौरा किया था और तब उन्होंने ऐलान किया था कि आम आदमी पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. तब उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया था, लेकिन चुनाव आयोग ने जैसे ही तारीखों का ऐलान किया, आम आदमी पार्टी ने बिहार चुनाव के लिए 11 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी.

दिल्ली चुनाव से कुछ दिन पहले ही लालू प्रसाद यादव ने एक बयान दिया था, जो कांग्रेस को सालों तक चूभता रहेगा. तब लालू प्रसाद यादव ने कहा था, इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व कांग्रेस के हाथों में नहीं रहना चाहिए. ममता बनर्जी को इसका नेतृत्व दे देना चाहिए. तब लालू प्रसाद के बयान का अरविंद केजरीवाल ने भी साथ दिया था. उस समय दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने थीं. आज राष्ट्रीय जनता दल से कांग्रेस चुन-चुनकर बदला ले रही है.

सबसे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जातीय जनगणना के मुद्दे को हथिया लिया और उसके बाद पटना आकर बिहार की जातीय गणना को फर्जी करार दिया. जबकि तेजस्वी यादव बिहार में कराए गए जातीय गणना का क्रेडिट लिए घूम रहे थे. उसके बाद पटना में राहुल गांधी ने दलितों को अपने पक्ष में करने के लिए दिवंगत जगदेव चौधरी की जयंती पर बड़ा कार्यक्रम किया. राजद की ओर से राहुल गांधी के इस कार्यक्रम पर कुछ कहा तो नहीं गया, लेकिन लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव मन मसोस कर रह गए होंगे.

इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने 24 जून को बिहार में वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण कराने का फैसला किया तब राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा लेकर आए और बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली. इस यात्रा में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को मजबूरी में शामिल होना पड़ा. तेजस्वी यादव तो पूरे यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ रहे. इस दौरान तेजस्वी यादव बिहार में साइड हीरो के रूप में नजर आए, जबकि पूरी यात्रा में राहुल गांधी छाए रहे.

वोटर अधिकार यात्रा की अपार सफलता के बाद कांग्रेस ने सीट शेयरिंग में जिताउ सीटों पर अपनी दावेदारी जता दी. कांग्रेस की कोशिश सीमांचल में अपने 3 सांसदों के बूते अधिक से अधिक सीटें हासिल करना और उन पर जीत हासिल करना है. महागठबंधन में अभी सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस अपने पैंतरे में सफल हुई है. इस बीच अरविंद केजरीवाल ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को गच्चा देते हुए अपने प्रत्याशी उतार दिए.

अब राजद आलाकमान को अहसास हो रहा होगा कि जो काम वो कांग्रेस के साथ कर रहे थे, वहीं काम अरविंद केजरीवाल ने उनके साथ कर दिया. राजद आलाकमान को उम्मीद रही होगी कि दिल्ली में राजद के प्रत्याशी न उतारने से आम आदमी पार्टी भी बिहार में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को भांपने में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव नाकामयाब रहे.

आम आदमी पार्टी का वैसे तो बिहार में कोई वजूद नहीं है, लेकिन अगर वह कुछ वोटरों को भी अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रही तो इससे विपक्ष यानी महागठबंधन को ही नुकसान होगा, क्योंकि इससे विपक्ष के वोटों में बंटवारा बढ़ सकता है. बिहार में विपक्ष के वोटों को हासिल करने के लिए पहले ही महागठबंधन के अलावा जन सुराज पार्टी, एआईएमआईएम, जनशक्ति जनता दल, बसपा, प्लूरल्स पार्टी मौजूद हैं. ऐसे में आम आदमी पार्टी के आने से विपक्ष के वोटों का एक और हिस्सा निकल सकता है.

