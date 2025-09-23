दावा सामाजिक न्याय के पुरोधा का, लेकिन अपने ही परिवार में बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर सके लालू यादव

Lalu Family Social Justice: राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को लेकर दावा किया जाता है कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में सामाजिक न्याय की राजनीति की और गरीब-गुरबा को आवाज दी थी. राजद नेता तेजस्वी यादव, पार्टी के सांसद और सभी छोटे और बड़े नेता इस बात को प्रमुखता से उठाते हैं और उनके शासनकाल को सामाजिक न्याय का काल बताते नहीं अघाते. हालांकि अब लालू प्रसाद यादव के परिवार में ही इंसाफ होते नहीं दिख रहा है. सबसे छोटे बेटे तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के उत्तराधिकारी बनकर उभरे हैं. बड़े बेटे को परिवार और पार्टी निकाला दे दिया गया है. और तो और, लालू प्रसाद यादव को किडनी देकर जीवनदान देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य भी नाराज हो गई हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वह वापस सिंगापुर चली गई हैं. मीसा भारती जब तक चुप हैं, तब तक सब ठीक है. बाकी बेटियों का राजनीति में उतना दखल नहीं है तो उनके बारे में अभी कुछ ठोस बातें सतह पर नहीं आई हैं. खैर, कुनबे में कलह की बातें जगजाहिर हो चुकी हैं और इसलिए सवाल उठ रहा है कि दावा तो सामाजिक न्याय के पुरोधा का किया जाता रहा है, लेकिन जब अपने ही बच्चों के साथ इंसाफ न कर पाने का दाग लग रहा हो तो ऐसी बातें फिजूल लगती हैं.

क्या कहते हैं तेजस्वी यादव?

लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को लेकर जंगलराज के आरोप लगाए जाते रहे हैं. उन पर ये आरोप एक तरह से चस्पा हो गए हैं. हालांकि, राजद और उसके नेताओं की कोशिश रहती है कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को सामाजिक न्याय का काल बताया जाए. राजद नेता इसके समर्थन में दावा करते हैं कि लालू यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में गरीब-गुरबा को आवाज मिली थी. राजद नेता लालू यादव को सामाजिक न्याय का पुरोधा भी करार देते हैं. हाल ही में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा था, '90 के दशक में जब बिहार लालूजी को मिला, तब यहां छुआछूत थी. सामाजिक न्यास जैसा कुछ भी नहीं था. लालू प्रसाद यादव जी ने सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने का काम किया. आज उन पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता.'

तेजस्वी यादव ने कहा, 'लालू प्रसाद यादव जी को लेकर दुष्प्रचार किया गया. मुकदमे लादे गए. जब मेरी मुंछ नहीं निकली थी, तब मुझ पर रेल टेंडर घोटाले का आरोप लगा दिया गया. आज नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री बने हैं, वह लालूजी के संघर्ष का ही नतीजा है. आज भाजपा अपने पिछड़े नेताओं को आगे कर रही है. यह भी लालूजी की ही देन है. बिहार में भाजपा वाले कर्पूरी ठाकुर जी को गाली देते थे. अब इन्हीं लोगों ने कर्पूरी जी को भारत रत्न से नवाज दिया.'

मुकेश सहनी क्या सोचते हैं?

विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी लालू प्रसाद यादव के शासनकाल पर लगे जंगलराज के आरोपों पर कहते हैं, 'यह सही नहीं है. जो लोग जमीन पर बैठे रहते थे, मार खाते रहते थे, उनके लिए लालू जी ने आवाज बुलंद की. तब लोगों ने इसे जंगलराज बताया था. वह सामाजिक न्याय के लिए बहुत अच्छा था. आगे आने वाले समय को हम और बेहतर कर सकते हैं, लेकिन वो समय कोई लौटा नहीं पाएगा.'

उन्होंने कहा, 'हमलोग लालू प्रसाद यादव की विरासत को लेकर चलने वाले लोग हैं. हमारा विचार गरीबों का कल्याण करना है. लालू प्रसाद यादव जी का भी यही विचार है.' लालू के राज में हुईं घटनाओं को लेकर मुकेश सहनी बोले, 'घटनाएं होती रहती हैं. हर घटना को रोकने के लिए सरकार, पुलिस लगी रहती है. लोग भी चाहते हैं अशांति न हो. ये सारी चीजें होने के बाद भी लोग चाहते हैं कि पीड़ित को न्याय मिले. सरकार का एक सिस्टम है. कोर्ट हमारे हिसाब से नहीं चलेगा.' बता दें कि मुकेश सहनी ने ये विचार जी मीडिया के कार्यक्रम अबकी बार किसकी सरकार में व्यक्त किए थे.

लालू प्रसाद की बहू ऐश्वर्या के आरोप

जब तेज प्रताप यादव के हैंडल से अनुष्का यादव के साथ संबंधों का खुलासा हुआ था, उसके बाद तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय ने लालू परिवार पर बड़े बड़े आरोप लगाए थे. ऐश्वर्या राय का सवाल था, जब मुझे पीटा गया था, तब सामाजिक न्याय कहां था? जिस सामाजिक न्याय का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, तब वह कहां थी? ऐश्वर्या का आरोप था कि तेज प्रताप की गलती को छुपाने के लिए सारा आरोप मुझ पर डाल दिया गया था.

ऐश्वर्या का सवाल था, 'मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की गई? मुझे क्यों पीटा गया? अब अचानक इनको सामाजिक न्याय की याद कैसे आ गई?' ऐश्वर्या ने यह भी आरोप लगाया था कि ये सब अलग नहीं हैं, सब एक हैं. चुनाव को देखते हुए सब नाटक कर रहे हैं. अगर परिवार को सब कुछ पहले से पता था, तो मेरी जिंदगी तबाह क्यों की गई? मुझे कुछ नहीं बताया गया. मेरा दोष क्या था? ऐश्वर्या राय ने कहा कि मैं न्याय की लड़ाई लड़ती रहूंगी.

परिवार और पार्टी से बेदखल तेज प्रताप यादव

तेज प्रताप यादव के हैंडल से जब अनुष्का यादव के साथ संबंधों का खुलासा हुआ, तब राजद अध्यक्ष और उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने उनको परिवार और पार्टी से बेदखल कर दिया था. इसे लेकर लालू प्रसाद यादव ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए अपने इस फैसले की जानकारी दी थी. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा था, 'पार्टी और परिवार में अब से तेज प्रताप यादव की किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी. निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है. ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है.'

लालू प्रसाद यादव ने आगे लिखा, 'उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं. अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी. उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है. अपने निजी जीवन का भला-बुरा और गुण-दोष देखने में वह स्वयं सक्षम हैं. उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे, वो स्वविवेक से निर्णय लें.' खास बात यह है कि बेटे को परिवार और पार्टी से निकालने को लेकर किए गए पोस्ट में भी लालू प्रसाद यादव ने 'सामाजिक न्याय' का जिक्र किया, जिसका पुरोधा उन्हें बताया जाता है.

तेजस्वी की सीट पर संजय यादव कैसे न्याय कर रहे थे?

राष्ट्रीय जनता दल के दूसरे सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में उभरे संजय यादव को बिहार अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव की सीट पर बैठे देखा गया. आलोक कुमार ने इसका एक स्नैप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया, जिसके बाद रोहिणी यादव ने भी इसे अपने हैंडल से शेयर कर दिया. हालांकि रोहिणी ने इस पोस्ट को शेयर करने के साथ न तो कोई टेक्स्ट लिखा और न ही कोई एक्सप्रेशन दिया. बस शेयर कर दिया. उसके बाद राजद के अंदर और बाहर राजनीतिक तूफान सा आ गया.

रोहिणी आचार्य के पोस्ट के बाद अंदरखाने क्या हुआ, इस बारे में तो कुछ भी जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें संजय यादव वाला पोस्ट डिलीट करना पड़ा. उसके बाद 19 सितंबर को ऐसा पोस्ट किया, जिससे लगा कि उनके दिल को गहरी चोट लगी है. उन्होंने किडनी डोनेट करने जाते समय का एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, 'जो जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, बेखौफी-बेबाकी-खुद्दारी तो उनके लहू में बहती है.'

उसके बाद 21 सितंबर को एक पोस्ट में रोहिणी आचार्य ने लिखा, 'मेरे संदर्भ में ट्रोलर्स, उद्दंडों, पेड-मीडिया एवं पार्टी हड़पने की कुत्सित मंशा रखने वालों द्वारा फैलाए जा रहे तमाम अफवाह निराधार और मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने के मकसद से किए जा रहे दुष्प्रचार का हिस्सा हैं.. मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा न कभी रही थी, न है और ना ही आगे रहेगी, न मुझे खुद विधानसभा का प्रत्याशी बनना है, ना ही किसी को प्रत्याशी बनवाना है, न राज्यसभा की सदस्य्ता की मेरी कोई आकांक्षा है, न ही परिवार के किसी भी सदस्य से मेरी किसी भी प्रकार की प्रतिद्वंद्विता है और ना ही पार्टी या भविष्य में बनने वाली किसी भी सरकार में किसी पद की कोई लालसा है.. मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान, मेरे माता-पिता के प्रति सम्मान व समर्पण, मेरे परिवार की प्रतिष्ठा ही सर्वोपरि है.'

सुदर्शन चक्र चलेगा... तेज प्रताप ने दी चेतावनी

परिवार और पार्टी निकाला का दंश झेल रहे तेज प्रताप यादव ने रोहिणी आचार्य का समर्थन करते हुए कहा, 'वे अपनी बहन की गोद में खेले हैं और वह जो कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं. रोहिणी ने लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी देकर एक ऐसा काम किया है, जो हमेशा इतिहास में दर्ज रहेगा. बहन का अपमान करने वालों पर कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा. परिवार के अंदर के मतभेद का फायदा उठाकर बाहरी लोग सत्ता हथियाना चाहते हैं. हर पार्टी में RSS और बीजेपी की सोच के लोग घुसपैठ कर चुके हैं. रोहिणी आचार्य ने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी है और हर किसी को यह समझना होगा.'