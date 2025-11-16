Advertisement
'किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी-बहन पैदा ना हो', रोहिणी आचार्य का भावुक पोस्ट, लालू परिवार पर लगा दी आरोपों की झड़ी

Lalu Family Controversy: लालू परिवार में कलह पूरी चरम पर नजर आ रहा है. राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने 16 नवंबर दिन रविवार को एक और पोस्ट किया. रोहिणी ने अपने पोस्ट में लालू परिवार पर जमकर आरोप लगाए. उन्होंने यहां तक कह दिया कि किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी-बहन पैदा ना हो.

रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गयीं, मारने के लिए चप्पल उठाया गया, मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पडी. कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए मां-बाप-बहनों को छोड़ आयी, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया. मुझे अनाथ बना दिया गया. आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी-बहन पैदा ना हो.

दरअसल, 15 नवंबर को लालू प्रसाद यादव की बेटे रोहिणी आचार्य ने एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था. जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं राजनीति छोड़ रहा हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं. संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं. रोहिणी के इस पोस्ट के बाद सियासी तूफान आ गया था.

ये खबर अभी-अभी आई है. और जानकारी मिलते ही खबर अपडेट की जाएगी। ताजा अपडेट जानने के लिए रिफ्रेश करें.

