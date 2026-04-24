'मुख्यमंत्री जी की याददाश्त के साथ कोई केमिकल लोचा है', रोहिणी आचार्य ने सम्राट चौधरी पर साधा निशाना

Bihar Politics: बिहार विधानसभा में सम्राट सरकार ने बहुमत साबित कर लिया. इस दौरान सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा. अब इस पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री पर कई तरह के आरोप लगाए. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबी-चौड़ी पोस्ट लिखीं. रोहिणी आचार्य ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मुख्यमंत्री फिर से विरोधाभासी बातें करते सदन में दिखे. सदन में विश्वास मत के प्रस्ताव के दौरान बोलते हुए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट कुमार चौधरी उर्फ राकेश कुमार चौधरी उर्फ राकेश कुमार मौर्या उर्फ सम्राट कुमार मौर्या कहते दिखे कि उनको बिहार की 14 करोड़ जनता का आशीर्वाद प्राप्त है. किस यंत्र-थर्मामीटर की मदद से मुख्यमंत्री ने ये माप लिया? क्या कुल आबादी के सभी 14 करोड़ लोगों ने वोट किया था? क्या बिहार में 14 करोड़ मतदाता हैं? क्या एनडीए ने चुनाव सम्राट चौधरी के नाम और चेहरे पर लड़ा था? जरूर मुख्यमंत्री जी की याददाश्त के साथ कोई केमिकल लोचा है!

लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने लिखा कि अपने संबोधन में मुख्यमंत्री अपनी उम्र, अपनी डिग्री के बारे में तो बात करते दिखे, पहली बार एफिडेविट भी किसी तरह से सही बोलते दिखे- सुने गए, मगर अपनी उम्र, अपनी डिग्री को सही साबित करने, सत्यापित करने के पक्ष में कोई तार्किक-तथ्यपरक बात कहने से बचते दिखे. लालू जी की तरफ से जेल भेजे जाने की बचकानी बात कहते हुए प्रपंच के सहारे मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने वाले सम्राट चौधरी ये भूल गए भाजपा के ही लोग कहते हैं कि कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया विधि-विधान के अनुरूप चलती है, किसी के इशारे पर नहीं. अगर इशारे पर चलती है, तो फिर हम लोगों की ये बात साबित होती है कि लालू जी और उनके परिवार को भी किसी के इशारे पर ही फंसाया गया है.

उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि मुख्यमंत्री अपने संबोधन में ये दंभ भरते तो दिखे कि उन्होंने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने में महती भूमिका निभायी. मगर, ये बताना भूल गए कि उन्होंने ही नीतीश कुमार जी को हटाने के लिए मुरेठा बांध कर प्रतिज्ञा ली थी, मगर बिना प्रतिज्ञा पूरी हुए मुरेठा खोल भी लिया था ..

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रोहिणी आचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने संबोधन में खुद पर हो रहे पर्सनल अटैक पर तिलमिलाते दिखे. मगर, ये भूल गए कि कैसे उन्होंने एक बेटी की तरफ से अपने पिता को किडनी दिए जाने पर बेहद ही ओछी टिप्पणी की थी. मुख्यमंत्री को शायद ये भी भान नहीं है कि राजनीतिक-सार्वजनिक जीवन में पर्सनल जैसा कुछ विशेष नहीं होता, सब कुछ पब्लिक के स्कैनर पर होता है और दाखिल हलफनामे के माध्यम से पब्लिक डोमेन में भी होता है, जहां गड़बड़ी होती है, वहां सवाल उठता है और सवाल उठना-उठाना लाजिमी भी है. मुख्यमंत्री की ओर से दाखिल हलफनामों से ही सवाल खड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री की तरफ से दाखिल हलफनामे ही विरोधाभासी हैं, ऐसी कई विसंगतियां हैं हलफनामों में, जिनका यथोचित जवाब मुख्यमंत्री अभी तक नहीं दे सके हैं.

उन्होंने सोशल मीडिया पर किए गए अपने पोस्ट में कहा कि मुख्यमंत्री कहते दिखे कि सत्ता किसी की बपौती नहीं होती ऐसा कह मुख्यमंत्री कोई नयी बात नहीं कर रहे, ये जगजाहिर है जनता जिसे चुनकर भेजती है. वही सत्ता में काबिज होता है. मगर, वर्त्तमान मुख्यमंत्री को तो जनता ने चुना ही नहीं, मुख्यमंत्री ये भूल गए कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा तो थे नहीं, चेहरा तो कोई और था, जिसे साजिश के साथ बेबस-लाचार कर हटा दिया गया और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैक-डोर से आकर कब्जा जमा लिया, वर्तमान मुख्यमंत्री ने.

तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने लिखा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि वो किसी की पाठशाला से नहीं हैं... बिल्कुल ठीक कहा, मुख्यमंत्री ने घाट-घाट घूम-घूमकर अवसरवादिता की राजनीति की पढ़ाई की है, किसी एक पाठशाला में टिके ही नहीं, अभी जिस पाठशाला में हैं, वहां कितने दिन टिकेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है.

अपने पोस्ट के अंत में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने लिखा कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए नीतीश कुमार जी की चापलूसी में मुख्यमंत्री ये कह गए कि लालू जी को नीतीश जी ने मुख्यमंत्री बनाया. क्या लालू जी को जनता ने अपना वोट नहीं दिया था? क्या सारा वोट नीतीश कुमार जी ने ही दे दिया था? लालू जी के साथ सदैव अपार जनसमर्थन रहा और ये जगजाहिर है कि लालू जी जैसे बड़े और मजबूत जनाधार वाला जननेता न हुआ न भविष्य में होगा. लालू जी की ऊंचाई तो खुद मुख्यमंत्री अपने उस वायरल वीडियो में स्वीकारते दिखे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो लालू जी को गाली दे-देकर ही नेता बने, जहां आज हैं वहां तक पहुंचे हैं. खुद को खुद ही गालीबाज बताने-साबित करने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जनाब.

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