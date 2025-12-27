Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3054952
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

खिचड़ी के बाद महुआबाग के निजी मकान में शिफ्ट हो जाएगा लालू परिवार!

Rabri Devi Awas: राजद अध्यक्ष लालू यादव पिछले 20 साल से पटना में 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास में अपने परिवार के साथ रह रहे थे. वही, अब उसे खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.  यह बंगला 2005 में राबड़ी देवी को अलॉट किया गया था.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 27, 2025, 09:56 AM IST

Trending Photos

खिचड़ी के बाद महुआबाग के निजी मकान में शिफ्ट हो जाएगा लालू परिवार!
खिचड़ी के बाद महुआबाग के निजी मकान में शिफ्ट हो जाएगा लालू परिवार!

Rabri Devi Bungalow: पटना में 10 सर्कुलर रोड में रहने के लगभग दो दशक बाद पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के परिवार ने बंगला खाली करना शुरू कर दिया है. राज्य भवन निर्माण विभाग ने 25 नवंबर को लालू परिवार को परिसर खाली करने के लिए नोटिस जारी किया था. इसके बाद RJD (राष्ट्रीय जनता दल) के नेताओं ने जोर देकर कहा था कि कुछ भी हो जाए लालू परिवार वहां से नहीं हटेगा. हालांकि, गुरुवार को जो वीडियो सामने आया, उसमें कुछ और ही नजारा देखने को मिला. वीडियो में लालू परिवार के घरेलू सामान से लदी पिक-अप वैन आवास से बाहर निकलते दिखा, जो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ. वीडियो से इतना तो साफ हो गया था कि आवास खाली करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

2005 राबड़ी देवी को अलॉट किया गया था यह बंगला
बता दें कि यह बंगला 2005 में राबड़ी देवी को अलॉट किया गया था और तब से यह यादव परिवार से जुड़ा हुआ है. पिछले महीने अपने नोटिस में, विभाग ने उन्हें विधान परिषद में विपक्ष की नेता (LoP) के तौर पर 39, हार्डिंग रोड अलॉट किया. भवन निर्माण मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नए अलॉटमेंट में पर्याप्त जगह है और यह उच्च पदस्थ अधिकारियों के लिए निर्धारित है. वही, RJD ने इसे परिवार को निशाना बनाने का प्रयास बताया और पलटवार करते हुए संपत्ति पर अपना अधिकार बनाए रखने पर जोर दिया.

यह भी पढ़ें: Patna News: पटना में बनेगा देश का पहला और दुनिया का चौथा ऊर्जा संग्रहालय

Add Zee News as a Preferred Source

'किसी भी कीमत पर आवास से खाली नहीं करेंगी आवास'
RJD के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा था कि राबड़ी देवी जो अपने पति लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव (विधानसभा में विपक्ष के नेता) के साथ बंगले में रहती हैं, किसी भी कीमत पर आवास से खाली नहीं करेंगी. उन्होंने नोटिस को पार्टी प्रमुख के खिलाफ राजनीतिक साजिश बताया.

रोहिणी आचार्य ने भी साधा निशाना
हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट में राबड़ी और लालू यादव की सिंगापुर में रहने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने भी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पर सरकार पर पार्टी और परिवार को निशाना बनाने का आरोप लगाया. उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, 'सुशासन बाबू का विकास मॉडल. करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता. घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा. सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक क़द का ही सम्मान रखते.'

लालू परिवार इस मुद्दे पर चुप है, लेकिन पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि यह संभावना है कि खरमास (दिसंबर के मध्य से जनवरी के मध्य तक) के अशुभ महीने के बाद जनवरी में, 39, हार्डिंग रोड के बजाय, फुलवारीशरीफ और दानापुर इलाकों के पास, महुआबाग में एक प्राइवेट घर में शिफ्ट हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Patna News: पटना में बनेगा देश का पहला और दुनिया का चौथा ऊर्जा संग्रहालय

TAGS

Lalu Familypatna news

Trending news

Bihar Crime News
बेगूसराय में इंसानियत शर्मसार, 12 साल के मासूम की गला दबाकर हत्या
Lalu Family
खिचड़ी के बाद महुआबाग के निजी मकान में शिफ्ट हो जाएगा लालू परिवार!
patna news
Patna News: पटना में बनेगा देश का पहला और दुनिया का चौथा ऊर्जा संग्रहालय
Patna Weather
पटना वालों अभी नहीं खत्म होने वाली ठिठुरन, अगले 24 घंटे में और गिर सकता है पारा!
Patna AQI Today
पटना में AQI अनहेल्दी, सांस लेने या आंखों में जलन हो तो न करें इग्नोर!
Jharkhand Weather
झारखंड में ठंडी का सितम, अब अलाव ही एक मात्र सहारा! इन जिलों में IMD का येलो अलर्ट
Bihar Weather
बिहार में ठंड का तांडव: शीतलहर और घने कोहरे से जनजीवन ठप
rajan ji maharaj bhajan
'बइठल रोवेली गुजरिया हो...', राजन जी महाराज के इस भजन का क्या है अर्थ? यहां जानें
Katihar News
ठंड के कहर में राहत की रौशनी, मनिहारी में जरूरतमंदों के लिए खुले निःशुल्क आश्रय
Patna Schools closed
पटना में स्कूलों की छुट्टी बढ़ी, भीषण ठंड को लेकर DM ने जारी किया ये आदेश