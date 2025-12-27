खिचड़ी के बाद महुआबाग के निजी मकान में शिफ्ट हो जाएगा लालू परिवार!

Rabri Devi Awas: राजद अध्यक्ष लालू यादव पिछले 20 साल से पटना में 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास में अपने परिवार के साथ रह रहे थे. वही, अब उसे खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह बंगला 2005 में राबड़ी देवी को अलॉट किया गया था.
Trending Photos
Rabri Devi Bungalow: पटना में 10 सर्कुलर रोड में रहने के लगभग दो दशक बाद पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के परिवार ने बंगला खाली करना शुरू कर दिया है. राज्य भवन निर्माण विभाग ने 25 नवंबर को लालू परिवार को परिसर खाली करने के लिए नोटिस जारी किया था. इसके बाद RJD (राष्ट्रीय जनता दल) के नेताओं ने जोर देकर कहा था कि कुछ भी हो जाए लालू परिवार वहां से नहीं हटेगा. हालांकि, गुरुवार को जो वीडियो सामने आया, उसमें कुछ और ही नजारा देखने को मिला. वीडियो में लालू परिवार के घरेलू सामान से लदी पिक-अप वैन आवास से बाहर निकलते दिखा, जो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ. वीडियो से इतना तो साफ हो गया था कि आवास खाली करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.
2005 राबड़ी देवी को अलॉट किया गया था यह बंगला
बता दें कि यह बंगला 2005 में राबड़ी देवी को अलॉट किया गया था और तब से यह यादव परिवार से जुड़ा हुआ है. पिछले महीने अपने नोटिस में, विभाग ने उन्हें विधान परिषद में विपक्ष की नेता (LoP) के तौर पर 39, हार्डिंग रोड अलॉट किया. भवन निर्माण मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नए अलॉटमेंट में पर्याप्त जगह है और यह उच्च पदस्थ अधिकारियों के लिए निर्धारित है. वही, RJD ने इसे परिवार को निशाना बनाने का प्रयास बताया और पलटवार करते हुए संपत्ति पर अपना अधिकार बनाए रखने पर जोर दिया.
यह भी पढ़ें: Patna News: पटना में बनेगा देश का पहला और दुनिया का चौथा ऊर्जा संग्रहालय
'किसी भी कीमत पर आवास से खाली नहीं करेंगी आवास'
RJD के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा था कि राबड़ी देवी जो अपने पति लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव (विधानसभा में विपक्ष के नेता) के साथ बंगले में रहती हैं, किसी भी कीमत पर आवास से खाली नहीं करेंगी. उन्होंने नोटिस को पार्टी प्रमुख के खिलाफ राजनीतिक साजिश बताया.
रोहिणी आचार्य ने भी साधा निशाना
हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट में राबड़ी और लालू यादव की सिंगापुर में रहने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने भी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पर सरकार पर पार्टी और परिवार को निशाना बनाने का आरोप लगाया. उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, 'सुशासन बाबू का विकास मॉडल. करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता. घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा. सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक क़द का ही सम्मान रखते.'
लालू परिवार इस मुद्दे पर चुप है, लेकिन पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि यह संभावना है कि खरमास (दिसंबर के मध्य से जनवरी के मध्य तक) के अशुभ महीने के बाद जनवरी में, 39, हार्डिंग रोड के बजाय, फुलवारीशरीफ और दानापुर इलाकों के पास, महुआबाग में एक प्राइवेट घर में शिफ्ट हो सकते हैं.
यह भी पढ़ें: Patna News: पटना में बनेगा देश का पहला और दुनिया का चौथा ऊर्जा संग्रहालय