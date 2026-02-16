Advertisement
EXPLAINER: लालू परिवार और 'जमीन' का पुराना नाता; चपरासी की नौकरी से लेकर 'दान' के बंगले तक, जानें कब-कब लगे बड़े आरोप

Lalu Yadav Family: एमएलसी नीरज कुमार ने लालू परिवार पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने विधान परिषद में लालू परिवार द्वारा 'दान' में ली गई जमीन का मुद्दा उठाकर एक नई बहस छेड़ दी है. 

Feb 16, 2026

लालू परिवार (File Photo)
पटना: जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने विधान परिषद में लालू परिवार द्वारा 'दान' में ली गई जमीन का मुद्दा उठाकर एक नई बहस छेड़ दी है. लेकिन यह पहली बार नहीं है जब लालू परिवार जमीन के सौदों को लेकर विवादों में है. आइए समझते हैं इस पूरे 'लैंड गेम' की इनसाइड स्टोरी:
 
लैंड फॉर जॉब (नौकरी के बदले जमीन) घोटाला
यह सबसे चर्चित मामला है. आरोप है कि जब लालू यादव 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री थे, तब रेलवे में ग्रुप-डी (चपरासी/खलासी) की नौकरी देने के बदले कई लोगों से जमीन लिखवा ली गई थी.
 
कैसे हुआ खेल: पहले जमीन को बहुत कम दाम पर करीबियों के नाम कराया गया और फिर उसे लालू परिवार की कंपनियों (जैसे लारा प्रोजेक्ट्स) को गिफ्ट या सस्ते में ट्रांसफर कर दिया गया.
पटना का निर्माणाधीन 'सबसे बड़ा मॉल'
सगुना मोड़ के पास बन रहे एक मॉल को लेकर भी भारी विवाद हुआ. आरोप लगा कि डिलाइट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड (अब लारा प्रोजेक्ट्स) को जमीन ट्रांसफर की गई, जिसमें राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव निदेशक थे. यह जमीन कोचर बंधुओं द्वारा ट्रांसफर की गई थी, जिन्हें रेलवे होटल के टेंडर में फायदा पहुँचाने का आरोप लगा.
 
'दान' वाली जमीन (ताजा विवाद)
नीरज कुमार ने अब नया खुलासा किया है कि परिवार के सदस्यों को बाहरी लोगों द्वारा कीमती जमीनें 'दान' में दी जा रही हैं.
 
हेमा यादव और राबड़ी देवी: महुआ बाग में ललन चौधरी और अन्य द्वारा जमीन दान करने का मामला.
तर्क: सवाल यह है कि कोई अपनी करोड़ों की संपत्ति बिना किसी रिश्ते के किसी राजनीतिक परिवार को दान क्यों करेगा?
 
'गिफ्ट' कार्ड का इस्तेमाल
विपक्ष का आरोप है कि लालू परिवार ने 'गिफ्ट डीड' का इस्तेमाल टैक्स बचाने और अवैध संपत्तियों को लीगल दिखाने के लिए किया. इसमें ललन चौधरी और हृदयानंद चौधरी जैसे नाम सामने आए, जो खुद साधारण पृष्ठभूमि से थे लेकिन उन्होंने करोड़ों की जमीन 'दान' कर दी.
 
मामला मुख्य आरोप संबंधित नाम
रेलवे जॉब स्कैम नौकरी के बदले पटना में जमीन ली गई. लालू, राबड़ी, मीसा भारती
मॉल विवाद होटल टेंडर के बदले पटना में 3 एकड़ जमीन. तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी
दान/गिफ्ट मामला ललन चौधरी द्वारा हेमा यादव को जमीन गिफ्ट. हेमा यादव, राबड़ी देवी
AK Infosystems कंपनी के जरिए करोड़ों की जमीन का ट्रांसफर. लालू परिवार के सदस्य

रिपोर्ट: रुपेंद्र श्रीवास्ताव

यह भी पढ़ें: लालू परिवार को लगा है दान में जमीन लेने का चस्का: MLC नीरज कुमार

