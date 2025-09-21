Lalu Yadav Family: पहले तेज प्रताप और अब रोहिणी आचार्य, क्या लालू यादव परिवार में शुरू हो गई राजनीतिक विरासत की जंग?
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2931013
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Lalu Yadav Family: पहले तेज प्रताप और अब रोहिणी आचार्य, क्या लालू यादव परिवार में शुरू हो गई राजनीतिक विरासत की जंग?

RJD Politics: पहले तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी से दूर किया गया और और अब रोहिणी आचार्य के साथ भी ऐसा ही होता नजर आ रहा है. इस पूरे घटनाक्रम से लगता है कि लालू यादव के परिवार में विरासत की सियासी जंग शुरू हो गई है. अब अगला नंबर किसका होगा, ये देखना दिलचस्प होगा.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Sep 21, 2025, 12:40 PM IST

Trending Photos

लालू यादव परिवार में राजनीतिक विरासत की जंग शुरू?
लालू यादव परिवार में राजनीतिक विरासत की जंग शुरू?

Lalu Yadav Family Crisis: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार में बड़ा भूचाल आया हुआ है. लालू यादव की बेटी और सारण लोकसभा सीट से राजद प्रत्याशी रही रोहिणी आचार्य के नाराज होने की बात कही जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिहार चुनाव से पहले ही रोहिणी वापस सिंगापुर चली गई हैं. इतना ही नहीं उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से परिवार समेत सभी राजनीतिक हैंडल को अनफॉलो तक कर दिया है. इनमें माता-पिता, भाई-बहन और पार्टी तक शामिल हैं. इससे सियासी गलियारों में हलचल मच गई है. अब सवाल ये है कि क्या लालू यादव के परिवार में विरासत की सियासी जंग शुरू हो गई है? आखिर कौन है जो लालू परिवार में दरार डालने में जुटा हुआ है? 

इस पूरे घटनाक्रम के तार राजद के राज्यसभा सांसद संजय यादव से जुड़े हैं. दरअसल, तेजस्वी यादव की यात्रा के दौरान एक तस्वीर सामने आई, जिसमें संजय यादव तेजस्वी की सीट पर बैठे हुए नजर आ रहे थे. लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस पर आपत्ति जताई. मामला तूल पकड़ा तो रोहिणी ने अन्य नेताओं की तस्वीरें और वीडियोज भी शेयर किए, लेकिन मामला ठंडा नहीं हुआ. इसके बाद रोहिणी ने एक्स पर लिखा कि उन्होंने हमेशा बेटी और बहन के तौर पर अपना धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहेंगी. उन्होंने आगे लिखा कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है, न ही कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, लेकिन उनके लिए आत्मसम्मान सर्वोपरि है. 

ये भी पढ़ें- अब तेजस्वी की यात्रा में PM मोदी की मां को दी गई गाली, मंच पर मौजूद थे RJD नेता

Add Zee News as a Preferred Source

इसके बाद खबरें आ रही हैं कि रोहिणी सबकुछ छोड़कर वापस सिंगापुर चली गई हैं. इस घटनाक्रम में तेज प्रताप यादव ने बहन रोहिणी आचार्य का समर्थन किया है. तेज प्रताप ने कहा कि वे अपनी बहन की गोद में खेले हैं और वह जो कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं. उन्होंने कहा कि बहन का अपमान करने वालों पर कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा. सियासी गलियारों में चर्चा है कि तेज प्रताप का इशारा तेजस्वी यादव पर है, क्योंकि संजय यादव को तेजस्वी का करीबी माना जाता है. इससे पहले तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से 6 साल के लिए बाहर कर दिया गया था. तेज प्रताप ने कई बार घर के भीतर ही जयचंद होने की बात कही. हालांकि, उन्होंने खुलकर कभी किसी का नाम नहीं लिया. तेज प्रताप और अब रोहिणी आचार्य इन दो घटनाक्रम से साफ लगता है कि लालू परिवार में राजद अध्यक्ष की सियासी विरासत को संभालने की जंग शुरू हो चुकी है. अगला नंबर किसका आता है, ये देखना दिलचस्प होगा.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Lalu Yadav familyRJDBihar politics

Trending news

Lalu Yadav family
पहले तेज प्रताप और अब रोहिणी आचार्य, क्या लालू परिवार में सियासी विरासत की जंग शुरू?
Bihar News
कटिहार में गूंगी नाबालिग लड़की से गैंगरेप, दरिंदों में एक नाबालिग भी शामिल
Katihar News
पैसा ही पैसा से सावधान... 4 दिन में लोन का सपना दिखाकर कटिहार में लाखों की हेराफेरी
Bihar News
Bihar News: पटना के जाने-माने व्यवसायी की 10वीं मंजिल से गिरकर मौत
Katihar News
कटिहार में मखाना व्यापारी का अपहरण, पुलिस ने 5 घंटे में ही बदमाशों को धरा
uttam yadav
चतरा में मारा गया 50 हजार का इनामी बदमाश उत्तम यादव, रात 12 बजे हुआ पोस्टमार्टम
PM Modi Abused
अब तेजस्वी की यात्रा में PM मोदी की मां को दी गई गाली, मंच पर मौजूद थे RJD नेता
bihar chunav 2025
बोधगया में क्या हैट्रिक लगा पाएंगे कुमार सर्वजीत या जनता फिर बदल देगी ट्रेंड?
Sitamarhi News
सीतामढ़ीः खून से लथपथ मिला BJP नेता का भाई, सिर में लगी गोली, पास में मिली पिस्टल
Land For Jobs Scam
Land for Jobs scam: लालू प्रसाद यादव के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, नए समन जारी
;