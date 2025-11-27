Bihar Politics: लालू ने कानून व्यवस्था के नाम पर आडवाणी को गिरफ्तार किया था, अब बंगला विवाद में नियमों का सहारा ले रही BJP

Rabri Devi Bungalow Row: राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के सरकारी बंगले को लेकर राजद और बीजेपी में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है. सरकार ने विधान परिषद की नेता-प्रतिपक्ष को राबड़ी आवास यानी 10 सर्कुलर रोड को खाली करने का नोटिस दिया है. उन्हें अब 39, हार्डिंग रोड वाला बंगला आवंटित हुआ है. इस बंगले में राबड़ी देवी के साथ लालू यादव पिछले 20 साल से रहे हैं और यहीं से अपनी पार्टी को कंट्रोल करते रहे हैं. लिहाजा, राजद पार्टी ने बंगला खाली करने से साफ इनकार कर दिया है. वहीं बिहार बीजेपी के फायरब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि रस्सी जल गई है, लेकिन ऐंठन नहीं गई है. बंगला तो खाली करना पड़ेगा. दोनों दलों की बयानबाजी से लग रहा है कि दोनों दलों (राजद और बीजेपी) ने इसे अपनी आन-बान-शान से जोड़ लिया है.

सियासी गलियारों में चर्चा है कि राजद और बीजेपी की अदावत काफी पुरानी है और इसकी शुरुआत 1990 से हुई थी. उस वक्त लालू यादव ने रथ यात्रा निकाल रहे लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया था. लालू यादव अक्सर इस घटना का जिक्र करके मुसलमानों को अपने पक्ष में लाते रहे हैं. वे कहते हैं कि उन्होंने संविधान की रक्षा के लिए कानून के तहत आडवाणी को गिरफ्तार किया था. पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में भी राजद अध्यक्ष ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए इस घटना का जिक्र कर दिया था, भाजपाईयों इसे सुनकर उबल जाते हैं. अब बीजेपी को मौका मिला है. इस चुनाव में राजद को सिर्फ 25 सीटें मिली हैं. बीजेपी पूरी कोशिश करेगी अब राजद कभी उभर ना पाए. अब बीजेपी नियम-कानूनों के तहत ही राबड़ी देवी का बंगला खाली कराने की कोशिश में जुटी है.

बता दें कि राजद ने इससे खराब दौर 2010 में देखा था, तब उसे सिर्फ 22 सीटें मिली थीं. उस वक्त सियासी गलियारों में चर्चा थी कि अब राजद समाप्त हो जाएगी. लेकिन 2015 में नीतीश कुमार ने लालू के साथ ना सिर्फ गठबंधन किया बल्कि उनके दोनों बेटों (तेज प्रताप और तेजस्वी यादव) को सियासत में लॉन्च भी किया. महागठबंधन सरकार में तेजस्वी पहली बार डिप्टी सीएम बने और तेज प्रताप मंत्री. नीतीश के करीब रहकर तेजस्वी ने सियासत के कई दांव-पेंच सीखे. वह ज्यादाकुछ सीख पाते इससे पहले नीतीश कुमार ने एनडीए में वापसी कर ली. तेजस्वी ने नीतीश कुमार से जितना कुछ सीखा था सब 2020 के चुनाव में उनके ही खिलाफ लगा दिया. 2022 में फिर तेजस्वी को नीतीश का सानिध्य मिला. लेकिन अब इसकी संभावनाएं कम लग रही हैं, क्योंकि इस चुनाव में सीएम और पीएम पर व्यक्तिगत काफी अभद्र टिप्पणियां की गई थीं.