Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3019907
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Politics: लालू ने कानून व्यवस्था के नाम पर आडवाणी को गिरफ्तार किया था, अब बंगला विवाद में नियमों का सहारा ले रही BJP

Rabri Devi Bungalow Row: राबड़ी देवी का बंगला शिफ्ट किए जाने का मामला राजद और बीजेपी की अदावत की निशानी है. दोनों दलों को जब भी मौका मिला है, एक-दूसरे को कमजोर करने का काम किया है. राजद अध्यक्ष ने कभी कानून के तहत लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया था. आज बीजेपी नियम-कानून के तहत राबड़ी देवी का बंगला छीनने में लगी है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 27, 2025, 12:41 PM IST

Trending Photos

लालू यादव-सम्राट चौधरी
लालू यादव-सम्राट चौधरी

Rabri Devi Bungalow Row: राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के सरकारी बंगले को लेकर राजद और बीजेपी में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है. सरकार ने विधान परिषद की नेता-प्रतिपक्ष को राबड़ी आवास यानी 10 सर्कुलर रोड को खाली करने का नोटिस दिया है. उन्हें अब 39, हार्डिंग रोड वाला बंगला आवंटित हुआ है. इस बंगले में राबड़ी देवी के साथ लालू यादव पिछले 20 साल से रहे हैं और यहीं से अपनी पार्टी को कंट्रोल करते रहे हैं. लिहाजा, राजद पार्टी ने बंगला खाली करने से साफ इनकार कर दिया है. वहीं बिहार बीजेपी के फायरब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि रस्सी जल गई है, लेकिन ऐंठन नहीं गई है. बंगला तो खाली करना पड़ेगा. दोनों दलों की बयानबाजी से लग रहा है कि दोनों दलों (राजद और बीजेपी) ने इसे अपनी आन-बान-शान से जोड़ लिया है.

सियासी गलियारों में चर्चा है कि राजद और बीजेपी की अदावत काफी पुरानी है और इसकी शुरुआत 1990 से हुई थी. उस वक्त लालू यादव ने रथ यात्रा निकाल रहे लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया था. लालू यादव अक्सर इस घटना का जिक्र करके मुसलमानों को अपने पक्ष में लाते रहे हैं. वे कहते हैं कि उन्होंने संविधान की रक्षा के लिए कानून के तहत आडवाणी को गिरफ्तार किया था. पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में भी राजद अध्यक्ष ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए इस घटना का जिक्र कर दिया था, भाजपाईयों इसे सुनकर उबल जाते हैं. अब बीजेपी को मौका मिला है. इस चुनाव में राजद को सिर्फ 25 सीटें मिली हैं. बीजेपी पूरी कोशिश करेगी अब राजद कभी उभर ना पाए. अब बीजेपी नियम-कानूनों के तहत ही राबड़ी देवी का बंगला खाली कराने की कोशिश में जुटी है.

ये भी पढ़ें- कहानी बंगला की: देखिए कैसे पहले दिल्ली और अब बिहार का 'शाही परिवार' हुआ परेशान!

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि राजद ने इससे खराब दौर 2010 में देखा था, तब उसे सिर्फ 22 सीटें मिली थीं. उस वक्त सियासी गलियारों में चर्चा थी कि अब राजद समाप्त हो जाएगी. लेकिन 2015 में नीतीश कुमार ने लालू के साथ ना सिर्फ गठबंधन किया बल्कि उनके दोनों बेटों (तेज प्रताप और तेजस्वी यादव) को सियासत में लॉन्च भी किया. महागठबंधन सरकार में तेजस्वी पहली बार डिप्टी सीएम बने और तेज प्रताप मंत्री. नीतीश के करीब रहकर तेजस्वी ने सियासत के कई दांव-पेंच सीखे. वह ज्यादाकुछ सीख पाते इससे पहले नीतीश कुमार ने एनडीए में वापसी कर ली. तेजस्वी ने नीतीश कुमार से जितना कुछ सीखा था सब 2020 के चुनाव में उनके ही खिलाफ लगा दिया. 2022 में फिर तेजस्वी को नीतीश का सानिध्य मिला. लेकिन अब इसकी संभावनाएं कम लग रही हैं, क्योंकि इस चुनाव में सीएम और पीएम पर व्यक्तिगत काफी अभद्र टिप्पणियां की गई थीं.

TAGS

Rabri Devi BungalowLalu YadavBJP

Trending news

Shakeel Ahmed
सही आवाज उठाने वालों के खिलाफ गलत कार्रवाई न हो, शकील अहमद ने उठाई आवाज
BSEB D.El.Ed. Result
BSEB ने किया डीएलएड रिजल्ट जारी, अभ्यर्थियों के लिए खुला स्कोर कार्ड पोर्टल
Jharkhand news
झारखंड बोर्ड मैट्रिक-इंटरमीडिएट का टाइम टेबल जारी, 3 फरवरी से होगी परीक्षा
Bihar politics
Bihar Politics: वादे पर आगे बढ़ी नीतीश सरकार, कल फिर आने वाले हैं 10 हजार
Rabri Devi Bungalow
Bihar Politics: लालू ने कानून व्यवस्था के नाम पर आडवाणी को गिरफ्तार किया था, अब बंगल
Jharkhand news
झारखंड में बिजली यूज करने से पहले 10 बार होगा सोचना, प्रति यूनिट अब देने होंगे इतने
Bihar News
बिहार में आखिर क्या है ऑपरेशन मुस्कान? जो मधेपुरा पुलिस की सफलता का बना राज
Bihar Weather
मोंथा की तबाही से किसान उबरे भी नहीं थे कि बड़ा खतरा लेकर दस्तक दे रहा 'सेन्यार'
Jamui News
हाफ पैंट...कमर के नीचे देसी कट्टा और उसके भीतर, जमुई में युवक गिरफ्तार
Ajay Nishad
बीजेपी के पूर्व सांसद अजय निषाद को कोर्ट से मिली राहत, जानें क्या है पूरा मामला