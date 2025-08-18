Voter Adhikar Yatra: लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा चुनाव में 'दूल्हा' बनने को कहा था, राहुल गांधी विधानसभा चुनाव में बन गए!
Voter Adhikar Yatra: लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा चुनाव में 'दूल्हा' बनने को कहा था, राहुल गांधी विधानसभा चुनाव में बन गए!

Voter Adhikar Yatra: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव का रास्ता साफ करने के लिए कांग्रेस के कन्हैया कुमार को अभी तक बाहरी बनाए रखा है और पप्पू यादव को कांग्रेस में शामिल होने के बाद भी निर्दलीय चुनाव लड़ने को मजबूर कर दिया था, वो राहुल गांधी को दूल्हा बनते कैसे देख सकते हैं?

Aug 18, 2025

राहुल गांधी और तेजस्वी यादव
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव (@Yadavtejashwi)

Voter Adhikar Yatra: याद कीजिए, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दलों के साथ थे और पटना में विपक्षी दलों की पहली बैठक बुलाई गई थी. उस बैठक के बाद एक प्रेस कांफ्रेंस हुई थी, जिसमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी से 'दूल्हा' बनने का रिक्वेस्ट किया था. लालू प्रसाद यादव ने कहा था, 'राहुल जी! आप दूल्हा बनिए... हम बाराती बनेंगे.' लालू प्रसाद यादव के इस बयान को लोकसभा चुनाव के संदर्भ में देखा गया था. अब बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल है और अगले कुछ दिनों में चुनाव की तारीखें भी सामने आ सकती हैं. ऐसे में लालू प्रसाद यादव यह कतई नहीं चाहेंगे कि राहुल गांधी 'दूल्हा' बनें. ऐसा इसलिए, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव नहीं. लेकिन लालू प्रसाद यादव चाहें या ना चाहें, बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी बड़ी चतुराई से 'दूल्हा' बन चुके हैं.

राहुल गांधी बिहार चुनाव से पहले 'दूल्हा' ऐसे ही नहीं बने हैं. जब इंडिया ब्लॉक की पहली मीटिंग पटना में हुई थी, तब बिहार में जातिगत जनगणना की बड़ी चर्चा थी. बिहार में जातीय जनगणना का दौर भी चल रहा था. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेंगलुरू और मुंबई में हुई इंडिया ब्लॉक की बैठक में जातीय जनगणना को प्रमुख मुद्दे के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस ने उस पर फोकस नहीं किया. बाद में राहुल गांधी और कांग्रेस ने जातीय जनगणना को लोकसभा चुनाव में देशव्यापी मुद्दा बना दिया था.

बिहार के मुद्दे को ही देश भर में उठाकर राहुल गांधी ने न केवल खुद ही इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की, बल्कि जिस जातीय जनगणना को कराने का क्रेडिट तेजस्वी यादव लेते फिर रहे थे, राहुल गांधी ने पटना आकर उसकी हवा निकाल दी. राहुल गांधी ने बिहार की जातीय जनगणना को फर्जी करार दिया और कहा कि असली जातीय जनगणना तो तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार करवा रही है और देश भर में उसी तरह जातीय जनगणना कराया जाना चाहिए. राहुल गांधी के दावे को देख सुनकर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव सन्न रह गए होंगे लेकिन करें तो करें क्या. 

उसके बाद जब निर्वाचन आयोग ने जब बिहार में वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर कराने का फैसला लिया, तब राहुल गांधी ने सबसे पहले अखबारों में आर्टिकल लिखकर इस फैसले का विरोध किया था. उसके बाद राहुल गांधी कभी प्रेस कांफ्रेंस तो कभी कार्यक्रमों में लगातार बिहार एसआईआर के खिलाफ आवाज उठाते रहे. बिहार एसआईआर पर राहुल गांधी इतने आक्रामक हो गए कि थक-हारकर तेजस्वी यादव को भी उनके सुर में सुर मिलाना पड़ा. 

राहुल गांधी अब बिहार एसआईआर के विरोध में इतने आगे बढ़ गए हैं कि बाकी नेता उनकी तुलना में मीलों पीछे छूटते नजर आ रहे हैं. आलम यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव के 'दूल्हा' तेजस्वी यादव को उनका सारथी बनना पड़ रहा है. राहुल गांधी पूरा फोकस ले चुके हैं और अगले 15 दिन तक यह फोकस उन पर बना रहेगा. वोटर अधिकार यात्रा का कवरेज करने के लिए पूरा नेशनल मीडिया बिहार पहुंच चुका है और लालू प्रसाद यादव के न चाहते हुए भी इस समय राहुल गांधी 'दूल्हा' बन चुके हैं. अब लालू प्रसाद यादव को भी अफसोस हो रहा होगा कि कहां से कहां राहुल गांधी को 'दूल्हा' बनने की नसीहत दे बैठे.

