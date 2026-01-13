Lalu Yadav: लालू यादव ने कभी दही चूड़ा भोज के लिए मांगी थी जमानत, क्या इस बार टूटने जा रही यह परंपरा?

Makar Sankranti 2026 Bihar: मकर संक्रांति के पर्व पर बिहार में दही-चूड़ा खाने की मान्यता है. मकर संक्रांति का पर्व हो और बिहार में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की ओर से दही-चूड़ा भोज की दावत का इंतजाम ना हो, ऐसा शायद ही कभी देखने को मिला हो. लेकिन इस बार राजद अध्यक्ष की तरफ से मकर संक्रांति भोज आयोजित नहीं किया जाएगा. विधानसभा चुनावों में राजद के शर्मनाक प्रदर्शन और राबड़ी आवास शिफ्ट किए जाने के चलते लालू यादव इस बार दही-चूड़ा भोज आयोजित नहीं करेंगे. इसकी जानकारी खुद राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने दी है. मंगनी लाल मंडल ने स्पष्ट किया है कि इस बार लालू प्रसाद यादव दही-चूड़ा का भोज नहीं देंगे. सियासी गलियारों में इसकी काफी चर्चा हो रही है.

जानकारी के मुताबिक, लालू प्रसाद यादव आंख की सर्जरी के बाद दिल्ली में हैं और वहीं स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अभी-अभी विदेश से छुट्टियां मनाकर पटना लौटे हैं. इसके अलावा राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले को खाली करने का काम भी चल रहा है. राबड़ी आवास खाली किए जाने से लालू परिवार का अभी तक कोई स्थाई ठिकाना नहीं तय हो सका है. कारण चाहे जो भी हों, लेकिन राजद अध्यक्ष हमेशा से दही-चूड़ा भोज आयोजित करते रहे हैं. एक बार तो लालू यादव ने दही-चूड़ा भोज आयोजित करने के लिए कोर्ट से जमानत तक मांग ली थी. उन्होंने कोर्ट में कहा था कि अगर वे भोज में नहीं पहुंचे तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी.

दही-चूड़ा भोज के लिए लालू यादव ने मांगी थी जमानत

यह किस्सा साल 2018 का है. इस किस्से की जानकारी देते हुए Z Bihar-Jharkhand के स्थानीय संपादक स्वप्निल सोनल बताते हैं कि 2018 में लालू प्रसाद यादव जेल में बंद थे. 12 जनवरी 2018 को राजद अध्यक्ष कोर्ट में बेल की अर्जी लगाते हुए कहा कि वे हर साल अपने घर पर मकर संक्रांति के मौके पर हजारों लोगों को खाना खिलाते हैं. इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए. इतना ही नहीं लालू यादव ने आगे कहा था कि अगर वे भोज में नहीं पहुंचे तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी. इस पर तत्कालीन जज शिवपाल सिंह ने उनकी अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि इस बार आपके साथ हम भोज खाएंगे तो लालू यादव ने कहा था कि हुजूर, मेरे साथ खाइएगा तो आप बदनाम हो जाइएगा.

इस बार तेज प्रताप यादव कर रहे दही-चूड़ा भोज

वहीं इस बार लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की दही-चूड़ा दावत की काफी चर्चा हो रही है. तेज प्रताप अपनी पार्टी जेजेडी की ओर से 14 जनवरी को पटना में दही-चूड़ा भोज आयोजित करने जा रहे हैं. इस कार्यक्रम में उन्होंने अपने पिता लालू यादव, छोटे भाई तेजस्वी यादव के अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत भाजपा के भी तमाम नेताओं को आमंत्रित किया है. तेज प्रताप ने दिल्ली जाकर पिता लालू यादव को दही-चूड़ा भोज पर आने का निमंत्रण दिया है. पिता से मुलाकात के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मैंने उन्हें (लालू यादव) 'चूड़ा-दही भोज' के लिए आमंत्रित किया है. वह आएंगे.