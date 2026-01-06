Bihar Politics: कौटिल्य नगर में जमीन की लूट मची है, लूट सको तो लूट लो! यहां सिर्फ लालू यादव ही नहीं BJP-JDU के भी दिग्गज नेताओं का है मकान

Lalu Yadav New Bungalow Politics: राबड़ी आवास छिनने के बाद राजद अध्यक्ष लालू यादव अब अपने नए आशियाने में शिफ्ट करने की योजना बना रहे हैं. राजद अध्यक्ष अब अपने कौटिल्य नगर स्थित अपने नए मकान में रहेंगे. खरमास के बाद किसी भी दिन गृह प्रवेश का कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है. लालू यादव अपने नए मकान में प्रवेश करते उससे पहले इस बंगले को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है. बिहार के सामाजिक कार्यकर्ता गुड्डू बाबा ने लालू यादव के इस बंगले को लेकर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को पत्र लिखकर इसकी जांच कराने की मांग की है. गुड्डू बाबा ने तो इसे बड़ा लैंड स्कैम बताया है. गुड्डू बाबा के आरोपों के अनुसार, कौटिल्य नगर की जमीन अनेकों सांसदों और विधायकों कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से आवंटित की गई थी, लेकिन नियमों और शर्तों का उल्लंघन होने का आरोप है. अब देखना यह होगा कि क्या डिप्टी सीएम विजय सिन्हा इस मामले की जांच कराएंगे? क्योंकि अगर जांच हुई तो सिर्फ लालू यादव ही नहीं बल्कि कांग्रेस, भाजपा, जेडीयू और लोजपा के भी तमाम दिग्गज नेता इसकी जद में आएंगे.

क्या है कौटिल्य नगर का इतिहास?

गुड्डू बाबा की चिट्ठी के अनुसार, कौटिल्य नगर की जमीन वेटरनरी कॉलेज से संबंधित है. 1986 में बिहार सरकार ने प्रदेश के गरीब सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों के लिए यहां 15 एकड़ सरकारी जमीन आवंटित करने का नियम बनाया, ताकि वे लोग भी राजधानी पटना में अपना आवास बना सकें. नियमों के अनुसार, यहां किसी को भी एक से अधिक प्लॉट नहीं मिलेगा और वह जमीन को बेच नहीं सकता है. गुड्डू बाबा के अनुसार, कौटिल्य नगर में नेताओं को भूमि आवंटन के समय नियमों का उल्लंघन किया गया है. वहां जिन नेताओं ने घर बना लिए, उनकी गहन जांच की जरूरत है. गुड्डू बाबा का कहना है कि यह मामला एक बड़ा लैंड स्कैम है.

कौटिल्य नगर किस-किसके मकान हैं?

कौटिल्य नगर में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के अलावा उनके साले और पूर्व सांसद साधु यादव का भी मकान है. इसके अलावा राजद के दिवंगत नेता रघुवंश प्रसाद सिंह, लोजपा के दिवंगत नेता रामचंद्र पासवान को भी मकान आवंटित किया है. दिवंगत नेता लालमुनि चौबे, दिवंगत रघुनाथ झा के लिए जमीन आवंटित हो रखी है. इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, कटिहार के सांसद तारीक अनवर, गुजरात और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कैलाशपति मिश्र, सवर्ण आयोग अध्यक्ष महाचंद्र सिंह, पूर्व मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह, राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद जगदानंद सिंह को भी मकान मिला है. वहीं विधायक राणा रणधीर सिंह, जेडीयू विधायक मनजीत सिंह, कांग्रेस के एमएलसी मदन मोहन झा और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पिता और पूर्व सांसद शकुनी चौधरी का भी मकान है. पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव का भी आवास है. पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के बेटे और बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा, ढाका से RJD विधायक फैसल रहमान को भी यहां मकान आवंटित हो रखा है.

लालू यादव के मकान पर क्या विवाद है?

कौटिल्य नगर में गरीब सांसद, विधायक और एमएलसी को जमीन आवंटित करने का नियम है, जबकि यहां बड़े-बड़े रसूखदारों के मकान आवंटित किए गए हैं. इसके अलावा नियमों के मुताबिक, यहां एक नेता को सिर्फ 15 एकड़ सरकारी जमीन ही मिल सकती है. लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने साल 1992 में मुख्यमंत्री रहते समय अपने लिए प्लॉट संख्या 208 आवंटित किया था. इसके बाद उन्होंने नियम तोड़ते हुए 5 प्लॉट हासिल कर लिए और इन्हीं पांचों प्लाट को मिलाकर एक आलीशान घर बनवा रहे हैं. लालू यादव का आलीशान मकान प्लॉट संख्या 207, 151, 209, 211 और 210 की जमीन पर बन रहा है. इसके अलावा लालू यादव की पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने यहां बहुत सस्ते दाम (72 हजार और 37 हजार रुपये) में दो फ्लैट भी खरीद रखे हैं, जबकि मकान या फ्लैट को बेचा-खरीदा नहीं जा सकता है.