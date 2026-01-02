Advertisement
Lalu Yadav New Bungalow: लालू यादव का यह बंगला भी विरोधियों के निशाने पर आया, अब क्या करेंगे RJD अध्यक्ष?

Bihar Politics: लालू यादव के महुआ बाग वाले मकान के बाद अब कौटिल्य नगर में बन रहे बंगले पर भी विवाद शुरू हो गया है. जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने इसकी जांच कराने की मांग की है. उनकी मांग पर मंत्री श्रवण कुमार ने साफ कहा है कि हमारी सरकार में ना किसी को फंसाया जाता है और ना ही बचाया जाता है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 02, 2026, 02:58 PM IST

लालू यादव का बंगला (फाइल फोटो)
Lalu Yadav New Bungalow Row: राबड़ी आवास खाली किए जाने के बाद राजद सुप्रीमो लालू यादव के नए ठिकाने को लेकर सस्पेंस अब काफी हद तक साफ होता नजर आ रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लालू यादव अब अपने परिवार के साथ कौटिल्य नगर में बन रहे अपने नए मकान में शिफ्ट हो सकते हैं. यह मकान भी काफी भव्य बताया जा रहा है. कहा जा रहा है कि लालू यादव की सेहत को देखते हुए इस बंगले में कई आधुनिक सुविधाओं का इंतजाम किया गया है. इससे पहले अटकलें लगाई जा रही थीं कि राजद अध्यक्ष अपने परिवार के साथ अपने महुआ बाग वाले मकान में शिफ्ट हो सकते हैं. इस मकान का निर्माण कार्य भी जारी है. 

बता दें कि राजद अध्यक्ष अभी तक अपनी पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड वाले सरकारी बंगले में रहते थे. बीते 20 वर्षों से यही उनका आशियाना था, लेकिन अब सरकार ने राबड़ी देवी के बंगले को शिफ्ट कर दिया है, इसकी वजह से लालू यादव को ठिकाना बदलने को मजबूर होना पड़ रहा है. वहीं लालू यादव के कौटिल्य नगर वाले बंगले पर भी जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने सवाल उठाए हैं. जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने इस बंगले के लिए जमीन खरीदी से लेकर निर्माण सामग्री खरीदने तक में भ्रष्टाचार किए जाने के आरोप लगाए हैं. उन्होंने सरकार से इसकी जांच कराने की मांग की है. नीरज कुमार ने कहा कि भ्रष्ट लालू प्रसाद को जहां-जहां जाइएगा, वहां-वहां लालू जी को पाइएगा. 

जेडीयू नेता ने कहा कि लालू यादव ने सामाजिक न्याय की परिभाषा गढ़ने का फर्जी दावा किया था, जिसमें वे बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं. उन्होंने जहां चपरासी क्वार्टर में रहकर राजनीति शुरू की, आज उसी मोहल्ले में उनका किला बन रहा है. इसमें किसका ईंटा, किसका बालू, किसका जमीन लगा है? जमीन की जांच करने का अधिकार भू-राजस्व विभाग को है. हमारी उम्मीद है कि माननीय विजय सिन्हा जी दस्तावेज का जरूर निरीक्षण करावेंगे. वे देखेंगे कि लालू यादव को किसने जमीन दिया? यह जमीन दान में दिया गया है या खरीदा गया है? अगर खरीदा गया, तो उस समय का सर्किल रेट क्या था? उसके अनुसार राजस्व विभाग को भुगतान हुआ है कि नहीं? इन तमाम तथ्यों को राजस्व विभाग को देखना चाहिए.

जेडीयू नेता की मांग पर उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि कोई आवेदन लेकर के आएगा तो जरूर जांच कराई जाएगी. जन संवाद में हमारे सारे पदाधिकारी बैठते हैं, सरकार संज्ञान में जरूर लेगी. इस मामले में बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार में कानून का राज है. कानून के हिसाब से कार्यवाई हो रही है. यहां ना किसी को फंसाया जाता है और ना ही बचाया जाता है. वहीं इस पर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि बिहार के उपमुख्यमंत्री अज्ञानी की तरह परिचय देंगे तो जगहसाई होगी. एजेंसिया जांच करके कितनी बार थक चुकी हैं. इन सब चीजों को हम लोग दो दशक से देख रहे हैं. इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि अवैध संपत्ति की जांच तो होनी ही चाहिए. सबसे पहले रिशु श्री जो टेंडर घोटाला का महाअभियुक्त है, उसके रिश्ते किस-किस विभाग के सेक्रेटरी से हैं और उस विभाग का मंत्री कौन है, वहां भी छापा पड़ना चाहिए. उसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए.

