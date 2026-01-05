Lalu Yadav News: विवादों में आया लालू यादव का कौटिल्यनगर वाला बंगला, सामाजिक कार्यकर्ता ने डिप्टी CM को लिखी चिट्ठी, की ये मांग

Lalu Yadav New Bungalow: लैंड फॉर जॉब और आईआरसीटीसी घोटाले में कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगा रहे राजद अध्यक्ष लालू यादव और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. आईआरसीटीसी घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट ने लालू यादव के खिलाफ ट्रायल पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है. वहीं दूसरी ओर राजद अध्यक्ष के कौटिल्य नगर वाले बंगले पर भी विवाद शुरू हो गया है. बिहार के सामाजिक कार्यकर्ता गुड्डू बाबा ने लीज पर दी गई कौटिल्य नगर की जमीन पर जांच के लिए डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को पत्र लिखा है. सामाजिक कार्यकर्ता ने लिखा है कि कौटिल्यनगर की भूमि आवंटन के लालू यादव समेत अन्य सांसदों-विधायकों को जमीन आवंटित करते समय नियमों का उल्लंघन किया गया है. उन्होंने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से इसकी जांच कराने की मांग की है.

Add Zee News as a Preferred Source