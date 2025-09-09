Bihar Politics: लालू यादव ने गयाजी में परिवार के साथ किया पिंडदान, इस पर JDU ने कुछ ऐसा कहा कि शुरू हो गया सियासी बवाल
Bihar Politics: लालू यादव ने गयाजी में परिवार के साथ किया पिंडदान, इस पर JDU ने कुछ ऐसा कहा कि शुरू हो गया सियासी बवाल

Bihar Politics: गयाजी के विष्णुपद मंदिर में लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार संग पितरों का पिंडदान किया. इस धार्मिक कार्य पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि लालू यादव को अपने राजनीतिक पापों का भी पिंडदान करना चाहिए. इसके बाद आरजेडी, कांग्रेस और बीजेपी ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 09, 2025, 04:45 PM IST

Bihar Political Controversy: राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सोमवार को अपने परिवार के साथ गयाजी के विष्णुपद मंदिर में पितरों का पिंडदान किया. इस मौके पर उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बेटे और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उनकी पत्नी राजश्री और बेटी कात्यायनी भी मौजूद रहीं. पितृपक्ष के दौरान गयाजी में लाखों श्रद्धालु पिंडदान करने पहुंचते हैं.

जेडीयू का तंज- पापों का पिंडदान कौन करेगा
लालू यादव के पिंडदान पर जेडीयू नेता और एमएलसी नीरज कुमार ने बड़ा तंज कसा. उन्होंने कहा कि गयाजी श्रद्धा का प्रतीक है, लेकिन लालू यादव का नाम खौफ का प्रतीक है. नीरज कुमार ने लालू परिवार पर भ्रष्टाचार और वंशवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर सच में पिंडदान करना है तो उन राजनीतिक पापों का भी कीजिए, जिन्होंने बिहार की जनता को सालों तक परेशान किया.

आरजेडी का पलटवार
नीरज कुमार के बयान पर आरजेडी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि जेडीयू नेताओं के पास न तो लोक आस्था है और न ही धर्म आस्था. बीजेपी पहले ही जेडीयू का राजनीतिक पिंडदान कर चुकी है. उन्होंने कहा कि पिंडदान को लेकर राजनीति करने वाले नेताओं को चाहिए कि वे पहले भ्रष्टाचार में पकड़े जा रहे अफसरों और करोड़ों की वसूली पर जवाब दें.

कांग्रेस ने जताई नाराजगी
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने जेडीयू के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि पितरों का पिंडदान सनातन धर्म की परंपरा है और इसकी आलोचना करना मानसिक असंतुलन का संकेत है. ऐसे धार्मिक कार्यों पर राजनीति करना हास्यास्पद है और जेडीयू नेताओं को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि सनातन धर्म के तहत पितृपक्ष में पिंडदान करना बहुत शुभ माना जाता है. उन्होंने कहा कि वह किसी भी धार्मिक परंपरा पर टिप्पणी नहीं करेंगे, बल्कि भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे धार्मिक संकेत हमेशा लालू यादव के जीवन में बने रहें.

ये भी पढ़ें- बाढ़ पीड़ित राज्यों की मदद को आगे आए पप्पू यादव, हिमाचल के BJP सांसदों के लिए आईना!

