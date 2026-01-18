Bihar Politics: 25 जनवरी को RJD में पॉवर ट्रांसफर करेंगे लालू यादव! तेजस्वी बन सकते हैं कार्यकारी अध्यक्ष

Tejashwi Yadav News: राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की लगातार बिगड़ती सेहत को देखते हुए तेजस्वी यादव को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है. पिछली साल भी तेजस्वी को पार्टी की कमान सौंपने की बात कही जा रही थी, लेकिन लालू यादव ने आखिरी वक्त में अपना मूड बदल लिया था और पार्टी की कमान अपने पास ही रखी थी.
Tejashwi Yadav Will Become RJD National Working President: बिहार चुनाव में करारी हार का सामना करने के बाद राजद अब खुद को फिर से खड़ा करने में जुटी है. विदेश से लौटने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिर से एक्टिव हो गए हैं और चुनावों में मिली शिकस्त का कारण तलाशने में जुटे हैं. उन्होंने शुक्रवार और शनिवार लगातार दो दिन पार्टी नेताओं संग बैठक की और हार के कारणों की समीक्षा की. हालांकि, इस समीक्षा बैठक पर भी लालू परिवार बंटा हुआ नजर आया. लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए इस समीक्षा बैठक पर निशाना साधा. रोहिणी ने लिखा कि समीक्षा का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी है. खुद का आत्ममंथन और जिम्मेदारी लेना. अपने इर्द-गिर्द कब्जा जमाए बैठे चिह्नित 'गिद्धों' को ठिकाने लगाने का साहस दिखाने के बाद ही किसी भी प्रकार की समीक्षा की सार्थकता साबित होगी. भाई-बहन की इस जंग में लालू यादव एक बार फिर से बेटे तेजस्वी का साथ देते नजर आ रहे हैं.
जानकारी के मुताबिक, लालू यादव अब राजद में पॉवर ट्रांसफर की तैयारी कर रहे हैं. दरअसल, आगामी 25 जनवरी को राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक होने वाली है. इस बैठक में तेजस्वी का प्रमोशन हो सकता है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस बैठक में तेजस्वी को 'राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष' बनाया जा सकता है. इसके अलावा इस मीटिंग में जिला से राष्ट्रीय स्तर तक बड़े संगठनिक बदलाव होने की बात कही जा रही है. बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पिछले कुछ वर्षों से अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं. डॉक्टरों ने उन्हें तनाव से दूर रहने की सलाह दी है. यही वजह है कि लालू यादव अब राजद की कमान पूरी तरह से तेजस्वी को सौंपना चाहते हैं. हालांकि, अभी भी तेजस्वी यादव ही पार्टी से जुड़े सारे फैसले ले रहे हैं.
इसके अलावा इस बैठक में विधानसभा चुनाव में पार्टी विरोधी कार्य करने वाले नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है. हालांकि, पार्टी के नेता इसे लेकर खुलकर नहीं बोल रहे हैं. उधर राजद की कार्यकारी बैठक पर जेडीयू ने तंज कसा है. जेडीयू नेता अभिषेक झा ने कहा कि होना तो यह चाहिए था कि वे सकारात्मक विपक्ष के रूप में सरकार की नीतियों में जो कमियां उन्हें दिखती. उन्होंने कहा कि जनता की आवाज बनकर वे उसे बुलंद करते, लेकिन वे तो घूमने बाहर चले गए. उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता अपनी भूमिका को नहीं समझते हैं. चुनाव में हार-जीत लगी रहती है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है. उन्होंने इस दौरान यह भी दावा किया कि राजद के कई विधायक एनडीए के संपर्क में हैं.