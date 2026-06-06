/Bihar Politics: सरकार ने सिक्योरिटी में कटौती की तो लालू-राबड़ी ने लौटा दिए सारे सुरक्षाकर्मी, RJD ने बताया साहसिक फैसला

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Bihar Politics: लालू-राबड़ी परिवार की सुरक्षा में कटौती किए जाने के मामले ने अब काफी तूल पकड़ लिया है. सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए लालू परिवार ने सारे सुरक्षाकर्मियों को वापस लौटा दिया है. आज (शनिवार, 6 जून) को राबड़ी आवास से सारे सुरक्षाकर्मियों को वापस भेज दिया गया. राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने इस पूरे घटनाक्रम की आधिकारिक पुष्टि की है. उन्होंने इसे एक साहसिक फैसला बताया है. शक्ति यादव ने कहा कि अभी-अभी जो फैसला पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी ने जो लिया है, साहसिक फैसला है.
उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी जी के लिए जितने भी सुरक्षा गार्ड लगाए गए थे, सबको वापस कर दिया गया है. सबको बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि कल ही राज्य की सरकार ने अपने आका के निर्देश पर लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी जी सहित पूरे लालू परिवार की सुरक्षा में व्यापक और घोर कटौती कर दी थी. राजद प्रवक्ता ने आगे कहा कि लालू प्रसाद जी और उनके परिवार को शासन अपमानित करना चाहती है. किसी के अपमानित करने से कोई अपमानित तो नहीं हो जाता.
शक्ति यादव ने कहा कि बिहार के 1 करोड़ 90 लाख मतदाताओं ने तेजस्वी जी और लालू जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए मताधिकार का प्रयोग किया था. लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता चुनती है पक्ष और विपक्ष, लेकिन विपक्ष को आप चाहते हैं बुल्डोज करना. लालू प्रसाद जी के पूरे परिवार को चाहते हो कि बीच चौराहे पर हम बुल्डोज कर दें, सुरक्षा में कटौती कर दें, अपमानित करें, कहीं मकान के नाम पर पात्रता रखने के बावजूद भी मकान को दूसरे जगह आवंटित कर दो. ये कौन सी राजनीति चल रही है बिहार के अंदर में? ये राजनीति नहीं है, अपमान करने की साजिश है और इसका पर्दाफाश होगा.
शक्ति यादव ने बताया कि राजद के सभी नेता अपनी सुरक्षा वापस करेंगे. उन्होंने कहा कि सारे लोग जो सुरक्षा होल्डर हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हमें लगता है सब लोग वापस कर देंगे. ये अपनी सरकार चलाएं, जनता के सहारे विपक्ष चलेगी. सत्ता का जितना तामझाम है, वो अपने पास रखें. राजद प्रवक्ता ने कहा कि जो पात्रता नहीं रखने वाले लोग हैं, जिसको जिला में पहचान नहीं वो Y+ और Z सुरक्षा लेकर घूमते हैं. उनके लिए कोई मानक नहीं है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रह चुके लोगों को अपमानित करोगे, सुरक्षा में कटौती करोगे, इस तरह की घृणित राजनीति को राष्ट्रीय जनता दल कतई बर्दाश्त नहीं करेगी.