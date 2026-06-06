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Bihar Politics: सरकार ने सिक्योरिटी में कटौती की तो लालू-राबड़ी ने लौटा दिए सारे सुरक्षाकर्मी, RJD ने बताया साहसिक फैसला

लालू-राबड़ी की सुरक्षा में कटौती के बाद लालू परिवार ने राबड़ी आवास से सारे सुरक्षाकर्मियों को वापस लौटा दिया है. राजद ने इसे एक साहसिक फैसला बताया है. राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने बताया कि राजद पार्टी के अन्य नेता भी अपनी सुरक्षा वापस करेंगे.

Written ByRupendra Kumar SrivastavaEdited By:K Raj Mishra
Published: Jun 06, 2026, 09:33 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:53 AM IST
Bihar Politics: सरकार ने सिक्योरिटी में कटौती की तो लालू-राबड़ी ने लौटा दिए सारे सुरक्षाकर्मी, RJD ने बताया साहसिक फैसला
Image Credit: लालू परिवार ने सारे गार्ड्स लौटाए

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