/Bihar Politics: सरकार ने सिक्योरिटी में कटौती की तो लालू-राबड़ी ने लौटा दिए सारे सुरक्षाकर्मी, RJD ने बताया साहसिक फैसला

शक्ति यादव ने बताया कि राजद के सभी नेता अपनी सुरक्षा वापस करेंगे. उन्होंने कहा कि सारे लोग जो सुरक्षा होल्डर हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हमें लगता है सब लोग वापस कर देंगे. ये अपनी सरकार चलाएं, जनता के सहारे विपक्ष चलेगी. सत्ता का जितना तामझाम है, वो अपने पास रखें. राजद प्रवक्ता ने कहा कि जो पात्रता नहीं रखने वाले लोग हैं, जिसको जिला में पहचान नहीं वो Y+ और Z सुरक्षा लेकर घूमते हैं. उनके लिए कोई मानक नहीं है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रह चुके लोगों को अपमानित करोगे, सुरक्षा में कटौती करोगे, इस तरह की घृणित राजनीति को राष्ट्रीय जनता दल कतई बर्दाश्त नहीं करेगी.