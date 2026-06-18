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Lalu Rabri Security: लालू यादव-राबड़ी देवी की क्यों कम हुई सुरक्षा? बिहार पुलिस ने दी जानकारी

बिहार पुलिस ने कहा कि राजद अध्यक्ष लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी को मानकों के अनुसार सुरक्षा दी गई है. प्रदेश पुलिस ने दोनों नेताओं को दी गई सुरक्षा का पूरा विवरण बताया है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 18, 2026, 07:04 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:08 AM IST
Lalu Rabri Security: लालू यादव-राबड़ी देवी की क्यों कम हुई सुरक्षा? बिहार पुलिस ने दी जानकारी
Image Credit: लालू यादव-राबड़ी देवी (फाइल फोटो)

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K Raj Mishra

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कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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