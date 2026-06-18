Lalu Rabri Security: लालू यादव-राबड़ी देवी की क्यों कम हुई सुरक्षा? बिहार पुलिस ने दी जानकारी

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Lalu Yadav-Rabri Devi Security: राजद अध्यक्ष लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती को लेकर बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है. लालू यादव ने इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया है. लालू यादव का कहना है कि नीतीश कुमार के कहने पर ही सम्राट सरकार ने उनकी सुरक्षा श्रेणी घटाई है. उन्होंने आगे कहा कि हमने अपनी पूरी सुरक्षा वापस कर दी थी. अब इसको लेकर बिहार पुलिस का बयान सामने आया है. इस मामले में बिहार पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि दोनों माननीय को सरकार की तरफ से सुरक्षा प्रदान की गई है.
बिहार पुलिस के मुताबिक, वर्तमान समय में लालू यादव को विशेष सुरक्षा दल अधिनियम 2010 के अनुसार सुरक्षा प्रदान है. इसमें उन्हें अंगरक्षक/आवास गार्ड/स्कॉट गार्ड/पायलट के अतिरिक्त BR Car भी उपलब्ध कराया गया है. इसी तरह से बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को विशेष सुरक्षा दल अधिनियम-2010 और बिहार सरकार का संकल्प ज्ञापांक-3663, दिनांक-02.05.2017 के प्रावधानानुसार सुरक्षार्थ अंगरक्षक/ आवास गार्ड/ स्कॉट गार्ड/ पायलट के अतिरिक्त BR Car भी उपलब्ध कराया गया है. साथ ही अनुमान्यता के आलोक में सादे लिवास में SB Component के रूप में भी सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराए गए हैं.
बिहार पुलिस ने यह बयान तब दिया है, जब दोनों पूर्व मुख्यमंत्री ने सुरक्षा में कटौती के बाद अपनी पूरी सुरक्षा लौटा दी है. बिहार पुलिस ने नियमों का हवाला देते हुए दोनों नेताओं को दी गई सुरक्षा का पूरा विवरण बताया है. बता दें कि हाल ही में सम्राट चौधरी सरकार ने वीआईपी सुरक्षा की समीक्षा की थी. इस उच्च स्तरीय समीक्षा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की 'जेड प्लस' (Z+) सुरक्षा श्रेणी को घटाने का निर्णय लिया गया. हालांकि, सरकार ने लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया है.