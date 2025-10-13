Bihar Politics: लालू-तेजस्वी और राबड़ी के लिए आज का दिन बड़ा अहम, 'लैंड फॉर जॉब' और IRCTC स्कैम केस में आना है फैसला

Trending Photos
बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में उलझे में लालू यादव और तेजस्वी यादव के लिए आज (सोमवार, 13 अक्टूबर) का दिन बड़ा अहम है. दरअसल, दिल्ली की राऊज एवेंयू कोर्ट में आज दो बड़े मुकदमों की सुनवाई होनी है. पहला केस लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़ा है और दूसरा- IRCTC घोटाला से जुड़ा है. इन दोनों घोटालों में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव आरोपी हैं. जानकारी के मुताबिक, लैंड फॉर जॉब घोटाले केस में कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है. वहीं IRCTC घोटाले में आज तय होगा कि लालू परिवार के सदस्यों पर केस चलाना है या नहीं. दोनों ही मामलों में कोर्ट ने सभी आरोपियों को अदालत में उपस्थित रहने का आदेश सुनाया था. जिसके चलते लालू यादव अपनी पत्नी और बेटे सहित दिल्ली पहुंच चुके हैं.
खबर अपडेट हो रही है...