Lalu-Rabri Security: राबड़ी-लालू को एक और झटका, जेड+ सुरक्षा समाप्त, तेज प्रताप को मात्र एक बॉडीगार्ड

Lalu Yadav-Rabri Devi Security: पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी बंगले पर मचे सियासी विवाद के बीच लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी को एक और झटका लगा है. सरकार ने लालू परिवार की सुरक्षा में कटौती कर दी है. सरकार ने अब लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी की Z+ सुरक्षा वापस ले ली है. इसके साथ ही लालू यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव की सुरक्षा में गिरावट हुई है. अब उनकी Y श्रेणी सुरक्षा हटा दी गई है और केवल एक अंगरक्षक दिया गया है. हालांकि, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की Y+ सुरक्षा में किसी तरह की कटौती नहीं की गई है.

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