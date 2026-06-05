Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3238002
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Lalu-Rabri Security: राबड़ी-लालू को एक और झटका, जेड+ सुरक्षा समाप्त, तेज प्रताप को मात्र एक बॉडीगार्ड

पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी बंगले पर मचे सियासी विवाद के बीच लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी को एक और झटका लगा है. सरकार ने लालू परिवार की सुरक्षा में कटौती कर दी है. सरकार ने अब लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी की Z+ सुरक्षा वापस ले ली है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Jun 05, 2026, 07:03 AM IST

Trending Photos

लालू यादव-राबड़ी देवी (फाइल फोटो)
लालू यादव-राबड़ी देवी (फाइल फोटो)

Lalu Yadav-Rabri Devi Security: पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी बंगले पर मचे सियासी विवाद के बीच लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी को एक और झटका लगा है. सरकार ने लालू परिवार की सुरक्षा में कटौती कर दी है. सरकार ने अब लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी की Z+ सुरक्षा वापस ले ली है. इसके साथ ही लालू यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव की सुरक्षा में गिरावट हुई है. अब उनकी Y श्रेणी सुरक्षा हटा दी गई है और केवल एक अंगरक्षक दिया गया है. हालांकि, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की Y+ सुरक्षा में किसी तरह की कटौती नहीं की गई है.

खबर अपडेट हो रही है...

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Lalu YadavRabri DeviTej Pratap Yadav

Trending news

bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: फायरिंग मामले में अब खान सर भी लपेटे में, उधर रौशन सर की रिहाई के लिए सड़कों पर उतरे छात्र
Lalu Yadav
राबड़ी-लालू को एक और झटका, जेड+ सुरक्षा समाप्त, तेज प्रताप को मात्र एक बॉडीगार्ड
Jehanabad news
DM आवास के पास हाईवा ने बिजली के तारों को तोड़ते हुए बाइक सवार को घसीटा, हालत गंभीर
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में बड़ा खुलासा: सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले पुलिसकर्मी गिरफ्तार
Araria News
गर्मी से राहत पाने पोखर में नहाने गईं 3 सहेलियों की डूबने से मौत, रो पड़ा पूरा गांव
Jharkhand news
Jharkhand Rajya Sabha Election: कांग्रेस ने प्रणव झा को बनाया अपना उम्मीदवार
Jharkhand news
Jharkhand Rajya Sabha Election: कांग्रेस ने प्रणव झा को बनाया अपना उम्मीदवार
Sudhakar singh
देश के पहले सांसद सुधाकर सिंह, जिन्होंने जनता से शेयर किया अपना रिपोर्ट कार्ड, देखिए
Bihar News
लालू-राबड़ी को Z+, तेजस्वी को Y+ और तेज प्रताप को मिली Y श्रेणी की सुरक्षा
Pakur news
पेड़ के नीचे छिपे बच्चों पर गिरी बिजली, एक छात्रा की मौत, महेशपुर में युवक की मौत