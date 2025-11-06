Advertisement
तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए नहीं तो जल जाएगी, 20 साल बहुत हुआ: लालू यादव

Bihar Chunav 2025 first Phase voting: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बीच लालू प्रसाद यादव ने मतदाताओं से खास अंदाज में अपील करते हुए बदलाव और तेजस्वी सरकार की आवश्यकता पर जोर दिया. राजद ने शिक्षा, रोजगार और विकास को मुख्य मुद्दा बताते हुए युवाओं से भारी संख्या में महागठबंधन के पक्ष में मतदान करने की अपील की.

Bihar Chunav 2025 first Phase voting: बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बीच राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने मतदाताओं से खास अंदाज में अपील की. लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए नहीं तो जल जाएगी. 20 साल बहुत हुआ! अब युवा सरकार और नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार अति आवश्यक है.'

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के एक्स हैंडल में लिखा, याद रखिए तेजस्वी की गारंटी ही आपकी खुशियों की गारंटी है. तेजस्वी यादव जी की गारंटी से ही आपका परिवार आगे बढ़ेगा और खुशहाल, प्रगतिशील और सुरक्षित रहेगा. इधर-उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना है, केवल सरकारी नौकरी, रोजगार, बदलाव, फैक्ट्री और बिहार में तीव्र गति से प्रगति के लिए ही मतदान करना है. आपको एवं आपके परिवार को कचोटने वाले मुद्दे ही वास्तविक मुद्दे हैं. उसके आगे कुछ नहीं देखना है.

ये भी पढ़ें: बिहार चुनाव में स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी के मुद्दे पर युवाओं ने किया मतदान

आगे लिखा, अगर आपको अपने बच्चों के लिए सरकारी नौकरी चाहिए, बिहार के लिए अच्छा भविष्य चाहिए और बिहार को अग्रणी राज्यों में शामिल करना है, तो आपको भारी संख्या में मतदान केंद्र जाकर महागठबंधन के लिए वोट करना है. किसी भी प्रलोभन, बहकावे, भटकावे या लालच में आकर अपना जीवन बर्बाद न करें. बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य बन चुका है. इसे आगे लाने के लिए नौकरी और रोजगार अत्यावश्यक है. अपना बिहारी स्वाभिमान जगाएं और तेजस्वी सरकार बनाकर बिहार को आगे बढ़ाएं.

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ. मतदान केंद्र पर सुबह से ही मतदाताओं की कतारें लगी हैं. चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सुबह 9 बजे तक 13.13 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है. शुरुआती दो घंटों में सबसे अधिक वोट सहरसा में डाले गए हैं, जहां बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया है. सहरसा में सुबह 9 बजे तक 15.27 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के अनुसार, इस चुनाव में कुल 3,75,13,302 मतदाता हैं, जिनमें 1,98,35,325 पुरुष, 1,76,77,219 महिलाएं और थर्ड जेंडर के 758 मतदाता शामिल हैं.

