Lalu Yadav: बेटी रोहिणी संग विवाद में लालू यादव ने बेटे तेजस्वी का किया समर्थन! सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

Lalu Yadav News: बेटी रोहिणी और बेटे तेजस्वी यादव के बीच विवाद में राजद अध्यक्ष लालू यादव ने तेजस्वी का समर्थन किया और समीक्षा बैठक में उन्हें (तेजस्वी) को नेता-प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी. समीक्षा बैठक में लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती के अलावा संजय यादव भी मौजूद थे.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 18, 2025, 07:40 AM IST

लालू यादव परिवार
Lalu Yadav Family Dispute: राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव इन दिनों दोहरी चुनौतियों से जूझ रहे हैं. विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद लालू यादव पर अपनी पार्टी बचाने का दबाव बढ़ गया है. इसके साथ ही उन्हें परिवार के अंदर मची कलह को भी शांत करना है. दरअसल, विधानसभा चुनाव में राजद की कमान पूरी तरह से तेजस्वी यादव के हाथों में थी. चुनावों में मिली शर्मनाक प्रदर्शन पर अब लालू परिवार में ही तेजस्वी यादव और उनके रणनीतिकारों से सवाल किए जा रहे हैं. इसे लेकर परिवार में ही घमासान मच गया है. लालू यादव के बेटी और सारण लोकसभा सीट से राजद की प्रत्याशी रही रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव और उनके राजनीतिक सलाहकार संजय यादव पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं. रोहिणी के मुताबिक, तेजस्वी ने उन्हें चप्पलों से पीटकर घर से बाहर निकाल दिया है. इस घटना के बाद रोहिणी ने परिवार और पार्टी से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है. 

बेटी रोहिणी और बेटे तेजस्वी यादव के बीच विवाद में राजद अध्यक्ष लालू यादव ने बेटे का समर्थन किया है. विधानसभा चुनाव में मिली हार के गम में डूबे तेजस्वी को अब पिता का सहारा मिल गया है. चुनाव बेहद खराब प्रदर्शन के बावजूद लालू यादव ने तेजस्वी यादव को ही नेता-प्रतिपक्ष चुना है. बता दें कि इस विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद तेजस्वी ने सोमवार (17 नवंबर) को पार्टी नेताओं की समीक्षा बैठक बुलाई थी. इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष लालू यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी और लोकसभा सांसद मीसा भारती भी पहुंची. इस बैठक में तेजस्वी यादव के सबसे करीबी और राज्यसभा सांसद संजय यादव भी मौजूद थे. 

ये भी पढ़ें- CM नीतीश के भाई सतीश कुमार ने दिया संकेत, बोले- निशांत को राजनीती में कदम रखना चाहिए

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस बैठक में पार्टी विधायकों को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव भावुक हो गए. उन्होंने पार्टी विधायकों से अपना नेता चुनने को कहा तो लालू यादव ने तेजस्वी के नाम प्रस्ताव रखा, जिसे सभी ने स्वीकार कर लिया. सूत्रों के अनुसार, बैठक में लालू प्रसाद ने कहा कि घर का विवाद घर के लोग सुलझा लेंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए. उनका इशारा रोहिणी आचार्य के बयानों से उपजे पारिवारिक विवाद की ओर था. लालू यादव ने पार्टी नेताओं से कहा कि हमें अपनी विचारधारा से कोई समझौता नहीं करना है. बता दें कि रोहिणी आचार्य के बयानों से बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है. वहीं अब लालू यादव की ओर से बेटे का समर्थन करने पर सियासत देखने को मिल सकती है.

Lalu YadavTejashwi YadavRohini Acharya

