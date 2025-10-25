'देश में 13,198 ट्रेनों, 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाने का वादा झूठ', लालू यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना

Lalu Yadav on PM Modi: राजद सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर बिहार आने वाले यात्रियों के लिए ट्रेनों की अपर्याप्त व्यवस्था को लेकर केंद्र की एनडीए सरकार पर करारा हमला बोला है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक पोस्ट लिखा. जिसमें लालू प्रसाद यादव ने

कहा कि झूठ के बेताज बादशाह और जुमलों के सरदार ने शेखी बघारते हुए कहा था कि देश की कुल 13,198 ट्रेनों में से 12,000 रेलगाड़ियां छठ पर्व के अवसर पर बिहार के लिए चलाई जायेंगी. यह भी सफेद झूठ निकला.

20 सालों की एनडीए सरकार में पलायन का दंश

लालू यादव ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि 20 सालों की एनडीए सरकार में पलायन का दंश झेल रहे बिहारियों के लिए लोक आस्था के महापर्व छठ पर भी ये लोग रेलगाड़ियां ढंग से नहीं चलवा सकते. मेरे बिहारवासियों को अमानवीय तरीके से ट्रेनों में सफर करना पड़ रहा है. कितना शर्मनाक है?

एनडीए सरकार ने बिहार में कोई बड़ा उद्योग नहीं लगाया

पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने लिखा कि डबल इंजन सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रतिवर्ष बिहार के 4 करोड़ से अधिक लोग काम के लिए अन्य राज्यों में पलायन करते है. यूपीए (UPA) सरकार के बाद से एनडीए (NDA) सरकार ने बिहार में कोई बड़ा उद्योग नहीं लगाया. ये लोग बिहार विरोधी है.

बता दें कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णो ने छठ पर्व के अवसर पर बिहार के लिए 12 हजार स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया था. हालांकि, इसके बावजूद बिहार जाने वाले यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ट्रेन में भारी भीड़ नजर आ रही हैं, स्टेशन पर लोगों की भयंकर भीड़ दिख रही है.

