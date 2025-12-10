Advertisement
RJD में शर्मनाक हार पर अभी तक चल रहा मंथन! कई नेताओं पर एक्शन के मूड में लालू-तेजस्वी

Bihar Politics: बिहार चुनाव में करारी हार झेलने के बाद राजद पार्टी अब बागी नेताओं पर कार्रवाई करने वाली है. सूत्रों के अनुसार, पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल से ऐसे नेताओं की लिस्ट मांगी है. जल्द ही उनपर बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Dec 10, 2025, 01:41 PM IST

लालू यादव-तेजस्वी यादव (फाइल फोटो)
RJD Review Meeting: बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल (RJD) में मंथन का दौर अभी तक जारी है. हार के कारणों को ढूंढने के लिए पार्टी में लगातार बैठकें हो रही हैं. इन बैठकों के बाद पार्टी अब बागियों पर कड़ी कार्रवाई करने के मूड में है. राजद के सूत्रों के मुताबिक, राजद अध्यक्ष लालू यादव अब इस मामले को संभाल रहे हैं और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल से ऐसे नेताओं की लिस्ट मांगी है, जो चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे. जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव के विदेश दौरे से वापस आते ही उन सभी नेताओं पर एक्शन लिया जाएगा.

मंगलवार (09 दिसंबर) समीक्षा बैठक के अंतिम दिन पटना प्रमंडल के जिला अध्यक्ष, प्रधान महासचिव, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद एवं पार्टी के पदाधिकारियो का जुटान हुआ. बैठक में कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से यह मामला उठाया कि तेजस्वी यादव को अपने घर का दरवाजा कार्यकर्ताओं के लिए खोल देना चाहिए और उनकी बातों को सुनकर समझकर संगठन का काम करना चाहिए. सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में पार्टी नेताओं ने माना कि तेजस्वी यादव को अब MY समीकरण से बाहर निकलकर सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना होगा. कुछ नेताओं ने टिकट बंटवारे पर भी सवाल उठाए. 

ये भी पढ़ें- चुनावी वादों को पूरा करने में जुटे CM नीतीश, समीक्षा बैठक में चेक की पूरी रिपोर्ट!

बता दें कि इस बार सत्ता उनके करीब होगी, लेकिन नतीजों ने सभी समीकरण बिगाड़ दिए. पार्टी को 25 सीटों पर ही सिमटना पड़ा, जबकि 2020 में उसके पास 75 सीटें थीं. लगातार बैठकों में नेता यह मान रहे हैं कि यह हार सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि रणनीति, संगठन और नेतृत्व में हुई बड़ी चूक का नतीजा है. हार के बाद पार्टी के कई नेताओं का आरोप है कि चुनाव के दौरान उनसे मिलने या सलाह लेने में कठिनाई होती है. समीक्षा बैठक में एक नेता ने तो यहां तक कह दिया था कि तेजस्वी जी तक बात पहुंचाना मुश्किल हो गया है.

