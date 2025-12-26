Rabri Devi Bungalow: दिल्ली में बंगले के चक्कर में राबड़ी देवी को राज्यसभा भेजना चाहते थे लालू यादव

Rabri Devi Bungalow News: राजद अध्यक्ष लालू यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने आखिरकार 10 सर्कुलर रोड वाले सरकारी बंगले को खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. गुरुवार (25 दिसंबर) की रात से ही बंगला से सामान शिफ्टिंग का काम शुरू हो गया है. यह काम ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव में से कोई भी पटना में मौजूद नहीं है. राजद पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, लालू परिवार को इस बंगले में 20 साल से ज्यादा वक्त हो गया, लिहाजा उनका इससे इमोशनल अटेचमेंट भी जुड़ गया है. यही वजह है कि उन्होंने दूर रहकर बंगला खाली कराने का फैसला लिया है. वैसे भी लालू यादव का 'बंगला मोह' किसी से छिपा नहीं है. 2005 में सीएम आवास खाली करने में ही उन्होंने एक साल का वक्त ले लिया था. इतना ही नहीं बंगला छोड़ने के बाद उन्होंने कहा था कि वे सीएम हाउस में भूत छोड़कर आए हैं.

इसी तरह से राजद अध्यक्ष को दिल्ली के लुटियन जोन में बंगला की कमी काफी खलती है. वरिष्ठ पत्रकार अभय कुमार के मुताबिक, दिल्ली में बड़े बंगले की तलाश में लालू यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी को राज्यसभा का सांसद बनाना चाहते थे, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत के कारण उनको बड़ा बंगला मिलता. हालांकि, वे ऐसा कर नहीं पाए. आज भी लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए लुटियन जोन में बंगले की कमी झलक जाती है. अब बिहार में 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगले को खाली करना लालू परिवार के लिए काफी पीड़ादायक है. इस बंगले के साथ इस परिवार का लम्बी यादें जुड़ी हुई हैं. यह बंगला बिहार में लम्बे समय तक राजनीति का केंद्र रहा है. राजद जब नी​तीश कुमार के साथ दो बार बिहार की सत्ता में थी तब भी यह परिवार इसी बंगले में रहकर सत्ता में भागीदारी करता रहा था.

वरिष्ठ पत्रकार अभय कुमार के मुताबिक, राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय वैसे तो वीरचंद्र पटेल पथ पर है, लेकिन बिहार का बड़ा पावर सेंटर 10, सर्कुलर रोड ही रहा था. राजद के कार्यकर्ताओं के लिए ही नहीं, विपक्ष के कई नेताओं के लिए भी 10, सर्कुलर रोड पॉलिटिकल पावर हाउस के रूप में काम करता था. चाहे राजद के लिए रणनीति बनानी हो या फिर विपक्ष के लिए रोडमैप, लालू प्रसाद यादव 10 सर्कुलर रोड से ही सभी को गाइड करते थे. अब रात के अंधेरे में बंगला खाली किए जाने को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है. जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने दावा किया कि राबड़ी देवी के सरकारी आवास में जमीन के दस्तावेज, रुपया और आभूषण छिपा कर रखे गए हैं. उन्होंने कहा है कि संभव है कि तहखाना से सामान निकालने के कारण ही आवास खाली करने में देरी हो रही है. उन्होंने सरकार से मांग की है कि बंगला खाली होने के बाद उसके कुछ हिस्से की खुदाई करवाए.

(अभय कुमार, आकाशवाणी में समाचार संपादक हैं और बिहार से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं.)