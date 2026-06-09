लालू यादव को नहीं मिली एस्कॉर्ट गाड़ी तो भड़के तेजस्वी, CM सम्राट के लिए खूब कहे 'अपशब्द'!

Tejashwi Yadav On CM Samrat Choudhary: सिंगापुर में इलाज कराने के बाद राजद अध्यक्ष लालू यादव अब वापस बिहार लौट आए हैं. वे आज (मंगलवार, 9 जून) ही पटना पहुंचे. पटना पहुंचने पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था की कमान पूरी तरह से राजद कार्यकर्ताओं ने संभाल रखी थी. पार्टी कार्यकर्ता ही लालू यादव को अपने सुरक्षा घेरे में एयरपोर्ट से बाहर लेकर आए और उन्हें गाड़ी में बिठाकर 10, सर्कुलर रोड (राबड़ी आवास) पहुंचाया. इस दौरान एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला. जेड प्लस (Z+) सुरक्षा वापस लिए जाने के बाद आज पटना एयरपोर्ट से निकलते समय लालू यादव को साथ चलने वाली एस्कॉर्ट (Escort) गाड़ी और पुलिस पायलट की सुविधा नहीं मिली. आमतौर पर लालू यादव या तेजस्वी यादव के एयरपोर्ट आने-जाने के दौरान एस्कॉर्ट में 5 से 7 वाहन शामिल रहते थे, लेकिन इस बार एयरपोर्ट पर केवल उनकी निजी गाड़ी ही पहुंची.