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लालू यादव को नहीं मिली एस्कॉर्ट गाड़ी तो भड़के तेजस्वी, CM सम्राट के लिए खूब कहे 'अपशब्द'!

Tejashwi Yadav News: लालू यादव को पटना एयरपोर्ट से निकलते वक्त एस्कॉर्ट वाहन नहीं मिला तो तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर जोरदार हमला किया. उन्होंने मुख्यमंत्री पर विवादित बयान देते हुए उन्हें चीप मिनिस्टर तक दिया.

Written ByRupendra Kumar SrivastavaEdited By:K Raj Mishra
Published: Jun 09, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 02:57 PM IST
लालू यादव को नहीं मिली एस्कॉर्ट गाड़ी तो भड़के तेजस्वी, CM सम्राट के लिए खूब कहे 'अपशब्द'!
Image Credit: लालू यादव (फाइल फोटो)

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