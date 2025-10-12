Land For Job Scam Case: 'लैंड फॉर जॉब' घोटाले में कल आ सकता है फैसला, आज दिल्ली रवाना होंगे लालू-तेजस्वी और राबड़ी देवी

Land For Job Scam Case: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव की मुसीबत बढ़ती दिख रही हैं. लालू परिवार जहां अभी महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची कर रहा है, वहीं अब उसे 'लैंड फॉर जॉब' घोटाले में कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. दिल्ली की राऊज एवेंयू कोर्ट में 'लैंड फॉर जॉब' घोटाले में कल यानी सोमवार (13 अक्टूबर) को फिर से सुनवाई होनी है. जानकारी के मुताबिक, इस मामले में सोमवार को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा. कोर्ट ने इस दौरान लैंड फॉर जॉब मामले के तमाम आरोपी जिसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को फैसला सुनाते वक्त कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया था. इसी के चलते लालू यादव अपने परिवार के साथ दिल्ली रवाना होंगे.

बता दें कि 24 सितंबर को लैंड फॉर जॉब मामले में फैसला सुनाया जाने वाला था, लेकिन बाद में कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिय और फैसला सुनाने के लिए 13 अक्टूबर की तारीख तय की थी. कोर्ट ने कहा था कि फैसला सुनाते वक्त तमाम आरोपियों को कोर्ट में पेश होना होगा. खासकर उन आरोपियों को हर हाल में पेश होने को कहा गया है जिनके खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की है. अगर कोर्ट का फैसला लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ जाता है तो यह बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है. वहीं अगर लालू परिवार बरी हो जाता है तो महागठबंधन खास तौर पर राजद बड़ी राहत की सांस लेगा.

ये भी पढ़ें- Bihar Chunav 2025 Live: पहले चरण की सभी 121 सीटों के लिए EVM और वीवीपैट आवंटित, NDA-महागठबंधन में नहीं हो सकी सीट शेयरिंग

Add Zee News as a Preferred Source

उधर दूसरी ओर महागठबंधन में सीटों का बंटवारा भी लटका हुआ है. जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस के साथ कई सीटों पर पेंच फंसा हुआ है. अपने दिल्ली दौरे पर लालू यादव और तेजस्वी यादव कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं और महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर चर्चा कर सकते हैं.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!