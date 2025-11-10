Advertisement
Land For Job Scam Case: लैंड फॉर जॉब घोटाले केस में आज भी नहीं आया फैसला, कोर्ट ने 4 दिसंबर की दी अगली तारीख

Land For Job Scam Case: 'जमीन के बदले नौकरी घोटाले' में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी, लालू यादव की बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव के अलावा लालू यादव के दोनों बेटों तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया है. दिल्ली की राउज एवेंयू कोर्ट ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए फैसले की तारीख को आगे बढ़ा दिया है. कोर्ट अब 4 दिसंबर को अपना फैसला सुना सकती है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 10, 2025, 12:30 PM IST

लालू यादव परिवार
Land For Job Scam Case: बिहार चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले राजद अध्यक्ष लालू यादव और उनके परिवार से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. लालू यादव परिवार से जुड़े 'जमीन के बदले नौकरी घोटाले' में आज (सोमवार, 10 नवंबर) भी कोर्ट फैसला नहीं आ सका है. दिल्ली की राउज एवेंयू कोर्ट ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए फैसले की तारीख को आगे बढ़ा दिया है. कोर्ट अब 4 दिसंबर को अपना फैसला सुना सकती है. बता दें कि इस मामले में सीबीआई ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी, लालू यादव की बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव के अलावा लालू यादव के दोनों बेटों तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया है. सभी आरपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए जा चुके हैं.

ये मामला स्पेशल CBI जज विशाल गोगने की अदालत में चल रहा है. कोर्ट को आज ये तय करना था कि लालू यादव, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जाएं या नहीं. अब कोर्ट 4 दिसंबर को इस मामले पर अगली सुनवाई करेगी. राजनीतिक तौर पर इसे लालू परिवार के लिए अस्थायी राहत माना जा रहा है, क्योंकि फैसला चुनावी माहौल में बड़ा असर डाल सकता था. हालांकि, 4 दिसंबर को क्लियर हो जाएगा कि आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से मुकदमा शुरू किया जाएगा या नहीं.

क्या है यह पूरा मामला?

यह मामला साल 2004 से 2009 के बीच का है. उस वक्त लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे. लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए नियमों से छेड़छाड़ करते हुए लोगों को नौकरी दी और बदले में उनकी जमीन ले ली. लालू यादव परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य करीबियों के नाम पर जमीन ट्रांसफर की गई थी. सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दायर करते हुए आरोप लगाया है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने जमीन के बदले नौकरियां दीं. जिनको नौकरी मिली उन्होंने अपनी जमीन लालू परिवार या उससे जुड़े लोगों के नाम लिख दी. सीबीआई के अनुसार, इस दौरान रेलवे में नौकरी देने के नाम पर बिहार और झारखंड के कई लोगों से जमीन ली गई.

