लैंड फॉर जॉब केस: लालू यादव की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट का CBI को नोटिस, 17 मार्च को अगली सुनवाई

Land for Jobs Case: जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मामले में निचली अदालत की तरफ से आरोप तय करने के फैसले को चुनौती देने वाली लालू प्रसाद यादव की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने CBI को नोटिस जारी किया. हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी.

दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के खिलाफ औपचारिक तौर पर आरोप तय किए. यह मामला जमीन के बदले उम्मीदवारों को रेलवे ग्रुप D की नौकरी दिलाने के आरोप से जुड़ा है. 9 जनवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी स्कैम केस में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया था.

ध्यान दें कि चार्ज तय करने का निर्देश देते हुए स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने कहा था कि पहली नजर में लालू प्रसाद यादव ने सरकारी नौकरियों का इस्तेमाल अपने परिवार के सदस्यों के जरिए नौकरी चाहने वालों से अचल संपत्ति हासिल करने के लिए एक साजिश रची थी. कोर्ट ने आगे कहा था कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने एक सिंडिकेट की तरह काम किया.

बता दें कि CBI ने 18 मई, 2022 को केस दर्ज किया था और अलग-अलग समय पर दो चार्जशीट और दो सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की थीं. आरोप है कि जमीन के टुकड़ों के बदले रेलवे की ग्रुप D की नौकरियां दी गईं. सीबीआई ने 103 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. क्रिमिनल साजिश, धोखाधड़ी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत अपराधों के लिए चार्ज तय किए गए थे.

