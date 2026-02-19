लैंड फॉर जॉब केस: तेज प्रताप यादव ने आरोपों से किया इनकार, कोर्ट से मिली बड़ी राहत

Land for Job Case: जनशक्ति जनता दल (JJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को लैंड फॉर जॉब केस में एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है. तेज प्रताप यादव सीबीआई (CBI) केस के सिलसिले में 19 फरवरी, 2026 दिन बुधवार को दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट की कार्रवाई के दौरान तेज प्रताप ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि वह ट्रायल का सामना करेंगे. कोर्ट ने फॉर्मली उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम किए और साथ ही उन्हें आगे की सुनवाई के लिए पर्सनल पेशी से छूट भी दी.

लालू, राबड़ी के खिलाफ चार्ज फ्रेम हुए

इससे पहले 16 फरवरी, 2026 दिन सोमवार को राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी सीबीआई केस में लालू प्रसाद यादव और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के खिलाफ फॉर्मली चार्ज फ्रेम किए थे. लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी कोर्ट में पेश हुए और आरोपों से इनकार किया. उन्होंने कहा कि वे ट्रायल का सामना करेंगे.

यह केस कैंडिडेट्स को जमीन के बदले रेलवे ग्रुप D की नौकरी दिलाने से जुड़ा है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ आरोप तय किए. कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक कोई ऑर्डर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की इजाजत नहीं देता, तब तक आरोपियों को खुद पेश होना होगा. मीसा भारती ने कहा कि कोर्ट ने उनकी उम्र और सेहत को देखते हुए उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने को कहा है.

