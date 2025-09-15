Purnea News: 'गड़बड़ करने वाले एगो नेता हमारे साथ बैठे हुए हैं', ललन सिंह की ओर इशारे करते हुए बोले सीएम नीतीश

Purnea News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के पूर्णिया दौरे पर हैं. जहां उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया. इस दौरान पीएम के साथ मौजूद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 'पीएम मोदी जी आज पूर्णिया पधारे हैं. यहां से उन्होंने पूर्णिया हवाई अड्डा के टर्मिनल का शुभारंभ किया है. इसका लाभ सभी लोगों को मिलने वाला है. बिहार में तो सब काम कर ही दिया गया है. इससे पहले जब हम लोग सरकार में आए थे 24 नवंबर, 2005 में, उससे पहले कोई काम नहीं हुआ था.'

यह भी पढ़ें: पीएम मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का किया उद्घाटन

इसके आगे सीएम नीतीश कुमार ने कहा, 'बीच में गड़बड़ तो हुआ था. सब गड़बड़ करने वालों को छोड़ दिया गया. अभी एगो नेता हमारे साथ बैठे हुए हैं, लेकिन अब कोई गड़बड़ी नहीं होगी. अब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. अब हम सब मिलकर काम करेंगे. बहुत कुछ कर दिया गया है. बहुत काम किया गया है. सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया है. हरेक तरह का बहुत काम किया गया है. हर घर बिजली कर ही दिया गया है. बहुत कम पैसे पर किया जाता था.'

Add Zee News as a Preferred Source

इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, 'अब आप सभी लोगों को मुफ्त में बिजली दी जाएगी. सब तय कर दिया गया है. सब तरह से काम हो ही रहा है. हमलोगों ने बहुत तरह का काम किया है. बीच में हमलोगों ने 10 लाख सरकारी रोजगार देने का शुरू किया था. अब 10 लाख सरकारी नौकरी और 40 लाख रोजगार कर दिया गया है. अब आने वाले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा.'

इसके साथ ही उन्होंने कहा, 'बिहार में नए उद्योग लगाने के लिए भी पैसे दिए जा रहे हैं. पीएम मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं. जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, पर्यटन और बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने का ऐलान किया था. 2025 की बजट में मखाना बोर्ड, पश्चिमी नहर की स्थापना आदि का ऐलान किया गया. खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन से भी बिहार को बहुत फायदा हुआ है.'

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!