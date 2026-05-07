Leshi Singh: धमदाहा की शेरनी और नीतीश कुमार की खास नेत्री बनीं मंत्री, जानें कौन हैं लेशी सिंह

Leshi Singh Profile: बिहार की सियासत में 'धमदाहा की शेरनी' के नाम से चर्चित लेशी सिंह आज न केवल जदयू का एक प्रमुख चेहरा हैं. वह नीतीश कुमार की सबसे भरोसेमंद नेत्री मानी जाती हैं. नीतीश कुमार जब सीएम थे, तब वह उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री थीं. एक बार फिर जब एनडीए की सरकार में सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, तो लेशी सिंह को मंत्री बनाया गया है और वह शपथ लेंगी. चलिए जानते हैं कि कौन हैं लेशी सिंह?

पूर्णिया जिले का धमदाहा विधानसभा क्षेत्र लेशी सिंह का अभेद्य किला माना जाता है. वह इस क्षेत्र से लगातार छठी बार विधायक चुनी गई हैं. लेशी सिंह बिहार सरकार में खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री रह चुकी हैं.

लेशी सिंह के नाम साल 2024 में एक रिकॉर्ड दर्ज हुआ. जब उन्हें Z श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है. वह Z श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त करने वाली बिहार की पहली महिला मंत्री बनीं थीं.

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लेशी सिंह को नीतीश कुमार के कोर ग्रुप का हिस्सा माना जाता है. वह जदयू के भीतर महिलाओं और पिछड़ों की आवाज को मजबूती से रखती हैं.

लेशी सिंह की संपत्ति को जानिए

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दायर हलफनामे के अनुसार, लेशी सिंह की कुल संपत्ति करीब 2.2 करोड़ से 2.5 करोड़ के बीच है. उनके पास लग्जरी गाड़ियां, हथियार और कृषि व अन्य संपत्तियां हैं. वह पूर्णिया जिले की धमदाहा विधानसभा सीट से लगातार विधायक चुनी जा रही हैं.