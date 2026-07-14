Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar-jharkhand politics
  • /बांकीपुर उपचुनाव: पवन सिंह, मनोज तिवारी और मैथिली ठाकुर बनाएंगे नीरज सिन्हा के पक्ष में माहौल

बांकीपुर उपचुनाव: पवन सिंह, मनोज तिवारी और मैथिली ठाकुर बनाएंगे नीरज सिन्हा के पक्ष में माहौल

बांकीपुर उपचुनाव: बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम सम्राट चौधरी समेत कुल 40 लोगों को स्टार प्रचारक बनाया गया है.

Written ByRAJNISHEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 14, 2026, 08:26 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 09:24 PM IST
बांकीपुर उपचुनाव: पवन सिंह, मनोज तिवारी और मैथिली ठाकुर बनाएंगे नीरज सिन्हा के पक्ष में माहौल
Image Credit: बांकीपुर उपचुनाव (AI Generated Image)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

RAJNISH

RAJNISH

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बांकीपुर उपचुनाव: बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी, 40 लोगों को जिम्मेदारी
Bankipur by-election1 hr ago
2
Bharat Tex 20261 hr ago
3
Delhi Investors Summit2 hrs ago
4
Gumla News2 hrs ago
5
patna news2 hrs ago