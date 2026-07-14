/बांकीपुर उपचुनाव: पवन सिंह, मनोज तिवारी और मैथिली ठाकुर बनाएंगे नीरज सिन्हा के पक्ष में माहौल

लिस्ट में इन नेताओं के भी नाम शामिल

​इन नेताओं के अलावा दिलीप जायसवाल, अश्विनी कुमार चौबे, विजय कुमार सिन्हा, प्रमोद चंद्रवंशी, मनोज तिवारी, जीवेश कुमार, जनक राम, रामकृपाल यादव, मिथिलेश तिवारी, केदार प्रसाद गुप्ता, लखेंद्र पासवान, संजीव चौरसिया, पवन सिंह, रेणु देवी, मैथिली ठाकुर, शिला प्रजापति, कृष्ण कुमार, संजय गुप्ता, रत्नेश कुमार, मनोज शर्मा, सीता साहू, रेशमी चंद्रवंशी, आनंद मिश्रा, सरोज रंजन पटेल, बलराम मंडल, सुषमा साहू और रूप नारायण मेहता का स्टार प्रचारक में नाम है जो बीजेपी के प्रत्याशी नीरज सिन्हा के लिए प्रचार करेंगे.