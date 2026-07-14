/बांकीपुर उपचुनाव: पवन सिंह, मनोज तिवारी और मैथिली ठाकुर बनाएंगे नीरज सिन्हा के पक्ष में माहौल

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बांकीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है. इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कुल 40 नाम शामिल हैं, जो बांकीपुर से पार्टी के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के लिए प्रचार करने वाले हैं. लिस्ट में पहले नंबर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का नाम है. लिस्ट में पहली बार विधायक बनीं मैथिली ठाकुर का भी नाम शामिल है.
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी करेंगे प्रचार
दूसरे नंबर पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम है, जबकि तीसरे नंबर पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का नाम है. इसके आगे विनोद तावड़े, दीपक प्रकाश, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, राधा मोहन सिंह, संजय जायसवाल, रविशंकर प्रसाद, सतीश चंद्र दुबे, राजभूषण चौधरी, मंगल पांडेय का नाम है.
लिस्ट में इन नेताओं के भी नाम शामिल
इन नेताओं के अलावा दिलीप जायसवाल, अश्विनी कुमार चौबे, विजय कुमार सिन्हा, प्रमोद चंद्रवंशी, मनोज तिवारी, जीवेश कुमार, जनक राम, रामकृपाल यादव, मिथिलेश तिवारी, केदार प्रसाद गुप्ता, लखेंद्र पासवान, संजीव चौरसिया, पवन सिंह, रेणु देवी, मैथिली ठाकुर, शिला प्रजापति, कृष्ण कुमार, संजय गुप्ता, रत्नेश कुमार, मनोज शर्मा, सीता साहू, रेशमी चंद्रवंशी, आनंद मिश्रा, सरोज रंजन पटेल, बलराम मंडल, सुषमा साहू और रूप नारायण मेहता का स्टार प्रचारक में नाम है जो बीजेपी के प्रत्याशी नीरज सिन्हा के लिए प्रचार करेंगे.
बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट-
बता दें कि बांकीपुर सीट पर उपचुनाव 30 जुलाई को होने वाला है. 13 जुलाई को नामांकन की प्रक्रिया भी खत्म हो गई. इस बार जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में उतरे हैं. वहीं, महागठबंधन की ओर से राजद ने अपना उम्मीदवार रेखा गुप्ता को बनाया है. जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने वीणा मानवी को उतारा था, लेकिन आज उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है.
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