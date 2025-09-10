Abki Baar Kiski Sarkar: अब से थोड़ी देर में पटना में शुरू होने वाला है Z Media का कॉन्क्लेव, दिग्गजों से होंगे सवाल-जवाब
Abki Baar Kiski Sarkar: अब से थोड़ी देर में पटना में शुरू होने वाला है Z Media का कॉन्क्लेव, दिग्गजों से होंगे सवाल-जवाब

Abki Baar Kiski Sarkar Live: डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, नेता-प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और नित्यानंद राय और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी से तीखे सवाल-जवाब किए जाएंगे.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Sep 10, 2025, 10:55 AM IST

Abki Baar Kiski Sarkar Live Update: बिहार में अबकी बार किसकी सरकार बनेगी, इसे लेकर 'Zee Media' आज यानी बुधवार (10 सितंबर) पटना में कॉन्क्लेव करने जा रहा है. इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, नेता-प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और नित्यानंद राय, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार राम, पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा, राजद से राज्यसभा सांसद संजय यादव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद्र मिश्रा हिस्सा लेंगे.

10 September 2025
10:49 AM

Abki Baar Kiski Sarkar Live Update: नेताओं से होंगे तीखे सवाल-जवाब

'Zee Media' के मंच पर सभी प्रमुख पार्टियों के नेता अपनी रणनीतियों पर बात करेंगे. इस दौरान उनकी बातों और वादों को सच्चाई की कसौटी पर कसा जाएगा. इस कार्यक्रम के जरिए आप बिहार चुनाव को गहराई से परख सकते हैं. तो 'Zee Media' से जुड़े रहें और देखते रहे 'अबकी बार किसकी सरकार?'

abki baar kiski sarkar
