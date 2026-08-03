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Bankipur Up Chunav 2026 Result Live: नीरज, रेखा या PK, किसका होगा बांकीपुर? सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना

Bankipur Bypoll Result Live: बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आज (सोमवार, 03 अगस्त) सुबह 8 बजे से पटना के एएन कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र पर मतगणना शुरू होगी. इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गईं हैं.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 03, 2026, 06:00 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 06:04 AM IST
Bankipur Up Chunav 2026 Result Live: नीरज, रेखा या PK, किसका होगा बांकीपुर? सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना
Image Credit: बांकीपुर उपचुनाव (File Photo)
03 August 2026 06:05 AM (IST)

Bankipur By Election Result Live Updates: 16 टेबल पर 31 राउंड होगी वोटों की गिनती

बांकीपुर उपचुनाव में आज (सोमवार, 03 अगस्त) सुबह 8 बजे से पटना के एएन कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र पर मतगणना शुरू होगी. जानकारी के मुताबिक, मतगणना के लिए 16 टेबल बनाए गए हैं. प्रत्येक टेबल पर 3 मतगणना कर्मी तैनात होंगे और कुल 31 राउंड में गिनती होगी. सबसे पहले पोस्टल बैलेट (डाक मतपत्रों) की गिनती होगी.

03 August 2026 06:02 AM (IST)

Bankipur By Election Result Live Updates: सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना

बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आज (सोमवार, 03 अगस्त) सुबह 8 बजे से पटना के एएन कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र पर मतगणना शुरू होगी. इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है. पटना जिला प्रशासन ने मतगणना को लेकर सुरक्षा और प्रवेश व्यवस्था के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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