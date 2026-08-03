Bankipur Up Chunav 2026 Result Live: नीरज, रेखा या PK, किसका होगा बांकीपुर? सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना

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Bankipur By Election Result Live Updates: 16 टेबल पर 31 राउंड होगी वोटों की गिनती
बांकीपुर उपचुनाव में आज (सोमवार, 03 अगस्त) सुबह 8 बजे से पटना के एएन कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र पर मतगणना शुरू होगी. जानकारी के मुताबिक, मतगणना के लिए 16 टेबल बनाए गए हैं. प्रत्येक टेबल पर 3 मतगणना कर्मी तैनात होंगे और कुल 31 राउंड में गिनती होगी. सबसे पहले पोस्टल बैलेट (डाक मतपत्रों) की गिनती होगी.
Bankipur By Election Result Live Updates: सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना
बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आज (सोमवार, 03 अगस्त) सुबह 8 बजे से पटना के एएन कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र पर मतगणना शुरू होगी. इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है. पटना जिला प्रशासन ने मतगणना को लेकर सुरक्षा और प्रवेश व्यवस्था के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
Bankipur By-Election Result Live Updates: राजधानी पटना की बहुचर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं. बीती 30 जुलाई को यहां वोटिंग हुई थी और आज (सोमवार, 03 अगस्त) वोटों की गिनती होगी. सुबह 8 बजे से पटना के एएन कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र पर मतगणना शुरू होगी. इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गईं हैं. पटना जिला प्रशासन ने मतगणना को लेकर सुरक्षा और प्रवेश व्यवस्था के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं. जानकारी के मुताबिक, मतगणना केंद्र में केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति होगी, जिन्हें इसके लिए वैध प्रवेश पास जारी किया गया है.