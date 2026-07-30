/Bankipur Up Chunav 2026 Voting Live: बांकीपुर उपचुनाव में वोटिंग शुरू, नीरज सिन्हा, रेखा गुप्ता और प्रशांत किशोर के बीच त्रिकोणीय मुकाबला

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Bankipur By Election Live Updates: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की प्रतिष्ठा दांव पर
बांकीपुर सीट बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की परंपरागत सीट रही है. इस सीट से वे लगातार 5 बार विधायक चुने जा चुके हैं. उनके राज्यसभा जाने से सीट खाली हुई और आज उपचुनाव हो रहा है. ऐसे में बांकीपुर पर केवल पटना ही नहीं दिल्ली तक की नजरें टिकी है. यहां से जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी राजनीति में अपना किस्मत आजमा रहे हैं.
Bankipur By Election Live Updates: बांकीपुर उपचुनाव: 25 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे 3,79,616 मतदाता
पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में आज (30 जुलाई) वोटिंग हो रही है. पूरी विधानसभा क्षेत्र में 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें कुल 3,79,616 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे. इनमें 2,00,060 पुरुष, 1,79,533 महिला और 23 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं. इस सीट पर कुल 25 उम्मीदवार मैदान में हैं.
Bankipur By Election Live Updates: पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में आज (30 जुलाई) वोटिंग हो रही है. सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है और पोलिंग बूथ पर वोटर पहुंचन रहे हैं. इलेक्शन कमीशन ने जरूरी जगहों के आस-पास सुरक्षा उपायों और पाबंदियों के साथ वोटिंग प्रोसेस को आसान बनाने के लिए इंतजाम किए हैं. पूरी विधानसभा क्षेत्र में 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें कुल 3,79,616 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे. इनमें 2,00,060 पुरुष, 1,79,533 महिला और 23 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं. इस सीट पर कुल 25 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन बीजेपी के नीरज कुमार, राजद की रेखा गुप्ता और जन सुराज के प्रशांत किशोर के बीच त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है.