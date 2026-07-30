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Bankipur Up Chunav 2026 Voting Live: बांकीपुर उपचुनाव में वोटिंग शुरू, नीरज सिन्हा, रेखा गुप्ता और प्रशांत किशोर के बीच त्रिकोणीय मुकाबला

Bankipur By Election Live Updates: पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में आज (30 जुलाई) वोटिंग हो रही है. सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है और मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं. इलेक्शन कमीशन ने जरूरी जगहों के आस-पास सुरक्षा उपायों और पाबंदियों के साथ वोटिंग प्रोसेस को आसान बनाने के लिए इंतजाम किए हैं.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 30, 2026, 07:18 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:42 AM IST
Bankipur Up Chunav 2026 Voting Live: बांकीपुर उपचुनाव में वोटिंग शुरू, नीरज सिन्हा, रेखा गुप्ता और प्रशांत किशोर के बीच त्रिकोणीय मुकाबला
Image Credit: बांकीपुर उपचुनाव (File Photo)
30 July 2026 07:43 AM (IST)

Bankipur By Election Live Updates: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की प्रतिष्ठा दांव पर

बांकीपुर सीट बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की परंपरागत सीट रही है. इस सीट से वे लगातार 5 बार विधायक चुने जा चुके हैं. उनके राज्यसभा जाने से सीट खाली हुई और आज उपचुनाव हो रहा है. ऐसे में बांकीपुर पर केवल पटना ही नहीं दिल्ली तक की नजरें टिकी है. यहां से जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी राजनीति में अपना किस्मत आजमा रहे हैं.

30 July 2026 07:20 AM (IST)

Bankipur By Election Live Updates: बांकीपुर उपचुनाव: 25 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे 3,79,616 मतदाता

पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में आज (30 जुलाई) वोटिंग हो रही है. पूरी विधानसभा क्षेत्र में 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें कुल 3,79,616 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे. इनमें 2,00,060 पुरुष, 1,79,533 महिला और 23 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं. इस सीट पर कुल 25 उम्मीदवार मैदान में हैं.

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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