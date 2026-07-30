/Bankipur Up Chunav 2026 Voting Live: बांकीपुर उपचुनाव में वोटिंग शुरू, नीरज सिन्हा, रेखा गुप्ता और प्रशांत किशोर के बीच त्रिकोणीय मुकाबला

Bankipur By Election Live Updates: पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में आज (30 जुलाई) वोटिंग हो रही है. सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है और पोलिंग बूथ पर वोटर पहुंचन रहे हैं. इलेक्शन कमीशन ने जरूरी जगहों के आस-पास सुरक्षा उपायों और पाबंदियों के साथ वोटिंग प्रोसेस को आसान बनाने के लिए इंतजाम किए हैं. पूरी विधानसभा क्षेत्र में 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें कुल 3,79,616 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे. इनमें 2,00,060 पुरुष, 1,79,533 महिला और 23 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं. इस सीट पर कुल 25 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन बीजेपी के नीरज कुमार, राजद की रेखा गुप्ता और जन सुराज के प्रशांत किशोर के बीच त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है.