Bihar Assembly Election 2025 Live: दो वोटर कार्ड मामले में विजय सिन्हा को EC ने भेजा नोटिस, CM नीतीश के बेटे निशांत कुमार लड़ेंगे विधानसभा चुनाव 2025!

Bihar Assembly Election 2025 Live: बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बाद अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास भी दो-दो वोटर कार्ड होने का खुलासा हुआ है. इसको लेकर अब विपक्ष को पलटवार करने का मौका मिल गया है. राजद और कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. विपक्ष ने इस मामले में विजय सिन्हा का इस्तीफा मांगते हुए FIR दर्ज करने की मांग की है. वहीं विजय सिन्हा ने अपनी सफाई में कहा कि वह और उनका परिवार पहले पटना की बांकीपुर विधानसभा के वोटर थे, बाद में वह लखीसराय के वोटर हो गए और उन्होंने बांकीपुर से अपना नाम काटने के लिए फॉर्म भर रखा था. डिप्टी सीएम ने कहा कि कुछ तकनीकी कारणों से उनका नाम बांकीपुर से नहीं हटाया गया होगा. उन्होंने इसकी रसीद भी मीडिया के सामने दिखाई. दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सियासत में एंट्री की अटकलें तेज हो गई हैं. पटना में निशांत कुमार के पोस्टर जगह-जगह लगाए गए. जिनके कारण निशांत कुमार के राजनीति में आने पर अटकलों का दौर शुरु हो गया.