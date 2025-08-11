Bihar Assembly Election 2025 Live: दो वोटर कार्ड मामले में विजय सिन्हा को EC ने भेजा नोटिस, CM नीतीश के बेटे निशांत कुमार लड़ेंगे विधानसभा चुनाव 2025!

Bihar Assembly Election 2025 Live: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बाद अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास भी दो-दो वोटर कार्ड होने का खुलासा हुआ है. इसको लेकर विपक्ष हमलावर है तो वहीं चुनाव आयोग ने विजय सिन्हा को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सियासत में एंट्री की अटकलें तेज हो गई हैं.
Bihar Assembly Election 2025 Live: बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बाद अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास भी दो-दो वोटर कार्ड होने का खुलासा हुआ है. इसको लेकर अब विपक्ष को पलटवार करने का मौका मिल गया है. राजद और कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. विपक्ष ने इस मामले में विजय सिन्हा का इस्तीफा मांगते हुए FIR दर्ज करने की मांग की है. वहीं विजय सिन्हा ने अपनी सफाई में कहा कि वह और उनका परिवार पहले पटना की बांकीपुर विधानसभा के वोटर थे, बाद में वह लखीसराय के वोटर हो गए और उन्होंने बांकीपुर से अपना नाम काटने के लिए फॉर्म भर रखा था. डिप्टी सीएम ने कहा कि कुछ तकनीकी कारणों से उनका नाम बांकीपुर से नहीं हटाया गया होगा. उन्होंने इसकी रसीद भी मीडिया के सामने दिखाई. दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सियासत में एंट्री की अटकलें तेज हो गई हैं. पटना में निशांत कुमार के पोस्टर जगह-जगह लगाए गए. जिनके कारण निशांत कुमार के राजनीति में आने पर अटकलों का दौर शुरु हो गया.
Bihar Assembly Election 2025 Live: बिहार की जनता इससे खुश है- संजय झा
बिहार में वोटर लिस्ट की SIR प्रक्रिया को लेकर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि SIR सिर्फ बिहार में हो रहा है और बिहार की जनता इससे खुश है. जनता को कोई दिक्कत नहीं है. उन्होंने कहा कि अब विपक्ष SIR को लेकर विरोध कर रहा है तो क्या कह सकते हैं.
Bihar Assembly Election 2025 Live: तेजस्वी ने सीएम नीतीश को बताया चोर!
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्हें चोर बताया है. तेजस्वी ने एक्स पर एक वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि चोर आइडिया भले चोरी कर लेगा लेकिन विजन कहां से लाएगा? चुनाव आया तो घोषणा देख रहे हो जी, कईसे हो रहा है? हमार सब आइडिया तो ई सब 2005 के बाद वाले थके हुए लोग चुराने लगे है. देख लेना... इस बार घोटालेबाज नकल करने वाली सरकार जाएगी, युवा सरकार आएगी.
Bihar Assembly Election 2025 Live: सम्राट, तेजस्वी और पप्पू यादव सहित कई नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई
नीतीश सरकार ने बिहार चुनाव से पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह, बाढ़ विधायक ज्ञानेन्द्र सिंह ज्ञानू और जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार की सुरक्षा बढ़ा दी है. सम्राट चौधरी को Z+, तेजस्वी यादव को Z, पप्पू यादव को Y+, प्रदीप सिंह को Y+, ज्ञानेन्द्र सिंह ज्ञानू को Y+ तो नीरज कुमार को मिली Y श्रेणी की सुरक्षा दी गई है.
Bihar Assembly Election 2025 Live: पटना में हुआ निशांत संवाद
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को सक्रिय राजनीति में लाने की मांग को लेकर जेडीयू में नये सिरे से आवाज उठने लगी है. इसी कड़ी में रविवार (10 अगस्त) को राजधानी पटना में कई जगह पर पोस्टर लगाए गए. शाम को शहर में 'निशांत संवाद' कार्यक्रम आयोजित किया गया. जिसमें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई.
Bihar Assembly Election 2025 Live: दो वोटर कार्ड मामले में तेजस्वी पर JDU का हमला
जेडीयू सांसद दिलेश्वर कामत ने दो वोटर कार्ड मामले में तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि दो-दो बोगस कार्ड रखने वाले लोग चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, जो गलत है. जेडीयू सांसद ने कहा कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है और बेहतर काम कर रहा है.
Bihar Assembly Election 2025 Live: SIR पर पप्पू यादव की याचिका पर SC में सुनवाई आज
बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी सु्प्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं. पप्पू यादव ने अपनी याचिका में कहा है कि यह मामला मतदाता अधिकारों से जुड़ा है, और हम न्याय की उम्मीद कर रहे हैं. SIR पर हो रहे हंगामे के बीच आयोग की चुप्पी संदेह पैदा करती है. पप्पू यादव सहित कई दूसरे लोगों की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा.
Bihar Assembly Election 2025 Live: चुनाव आयोग ने मांगा जवाब
दो वोटर कार्ड मामले में चुनाव आयोग ने उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. उधर सिन्हा ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने लखीसराय से अपना नाम कटवाने के लिए पहले ही आवेदन दे दिया है. बता दें कि विजय सिन्हा का दो जिलों लखीसराय और पटना की वोटर लिस्ट में नाम है.