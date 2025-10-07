Advertisement
Bihar Assembly Election 2025 Live: बिहार में दो चरणों में होंगे मतदान, लालू यादव ने कहा- 6 और 11, NDA नौ दो ग्यारह

Bihar Chunav 2025 Live: चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. CEC ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बिहार चुनाव दो चरणों में कराया जाएगा. पहले चरण में 6 नवंबर को और दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होंगे. वहीं 14 नवंबर को मतगणना होगी. इस चुनाव में कुल 7.43 करोड़ मतदाता भाग लेंगे.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 07, 2025, 11:10 AM IST

Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है. इस बार राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर मतदान दो चरणों में होगा. पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी. वहीं चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने की प्रतिबद्धता जताई है. बेगूसराय, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण, सीवान और गोपालगंज में पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान होगा, तो वहीं, दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी, जिसमें गया, नवादा, जहानाबाद और अरवल जिलों के साथ कई और जिले भी शामिल हैं. चुनाव कार्यक्रम जारी होते ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. जैसे ही आचार संहिता लागू हुई, सरकार और राजनीतिक दलों पर चुनाव आयोग के नियम सख्ती से लागू हो चुके हैं. अब राज्य सरकार किसी भी नई योजना या परियोजना शुरू नहीं कर सकती. उद्घाटन, शिलान्यास और नई घोषणाओं पर भी रोक लग गई है. सरकार सिर्फ नियमित प्रशासनिक कामकाज ही कर सकती है.

 

07 October 2025
10:44 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: NDA 2010 के मुकाबले और मजबूत स्थिति में है- संजय झा 

जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने जी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एनडीए गठबंधन 2010 के मुकाबले ज्यादा बेहतर और मजबूत स्थिति में है. संजय झा ने कहा कि विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वह तमाम तरह के आरोप लगा रहा है. विपक्ष के नेताओं को यह बताना चाहिए कि आज बिहार में बिजली पर सब्सिडी मिलने लगी है, राजधानी पटना में मेट्रो ट्रेन दौड़ने लगी है और उनके कार्यकाल में क्या-क्या हुआ? संजय झा ने कहा कि अपने कार्यकाल में विपक्ष के नेताओं ने राज्य को लालटेन युग में रखा था, उन्हें यह बात बतानी चाहिए.

10:27 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: लालू यादव ने एनडीए पर साधा निशाना

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है. वहीं, राजद सुप्रीमो लालू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर NDA पर निशाना साधा है. उन्होंने लिखा- छह और ग्यारह, NDA नौ दो ग्यारह!

