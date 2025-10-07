Bihar Assembly Election 2025 Live: बिहार में दो चरणों में होंगे मतदान, लालू यादव ने कहा- 6 और 11, NDA नौ दो ग्यारह

Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है. इस बार राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर मतदान दो चरणों में होगा. पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी. वहीं चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने की प्रतिबद्धता जताई है. बेगूसराय, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण, सीवान और गोपालगंज में पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान होगा, तो वहीं, दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी, जिसमें गया, नवादा, जहानाबाद और अरवल जिलों के साथ कई और जिले भी शामिल हैं. चुनाव कार्यक्रम जारी होते ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. जैसे ही आचार संहिता लागू हुई, सरकार और राजनीतिक दलों पर चुनाव आयोग के नियम सख्ती से लागू हो चुके हैं. अब राज्य सरकार किसी भी नई योजना या परियोजना शुरू नहीं कर सकती. उद्घाटन, शिलान्यास और नई घोषणाओं पर भी रोक लग गई है. सरकार सिर्फ नियमित प्रशासनिक कामकाज ही कर सकती है.

